Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen / Ekonomiassistentjobb / Lidköping2021-04-07Är du redo för en större uppgift?Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige2021-04-07Vi söker nu ekonomer till gruppen Fakturasamordning med placering i Linköping. Du kommer att ingå i en leverantörsredovisningsgrupp som idag består av 14 medarbetare.Arbete innebär bland annat att:göra förslagskontering på leverantörsfakturor utifrån kontoplan anpassat till verksamhetens behovkontrollera och korrigera momsvid behov agera som ett stöd såväl för verksamheten som för attestanterutföra andra kontroller och avstämningar kopplade till redovisning och efterlevnadtillföra kvalitet i redovisningen och en ökad ekonomisk medvetenhet till verksamhetenGruppen driver och deltar i en hel del utvecklingsprojekt både för egen del, men även för myndigheten i sin helhet. Arbetet kommer att präglas av det förändringsarbete vi står inför, vilket innebär att digitaliseringsfrågorna kommer att vara i fokus och ställa krav på utvecklade arbetssätt och kompetenser.Vi arbetar nära andra grupper och du kan ibland behöva arbeta med arbetsuppgifter kopplade mot redovisning och annan ekonomiadministration.Detta är en möjlighet för dig som har:gymnasieutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildningerfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom ekonomi /redovisninggod vana av att arbeta i Microsoft OfficeVi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:erfarenhet av arbete inom större och/eller komplexa organisationererfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter i Agresso-UBWerfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbetenSom person har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter din vilja och förmåga att utveckla verksamheten och att se din del i helheten. Att ha en vilja att lära nytt är även det viktigt.Du är ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad och kan planera ditt arbete i förhållande till verksamhetens behov och arbetstoppar på ett bra sätt. Du är serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och att samarbeta i grupp. Du har även intresse för digital utveckling.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGTPlaceringsort: LinköpingVälkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 19/4 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid Flextid Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överreskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-19Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen5674718