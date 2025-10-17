Faktor söker Skattejurist som gillar regler inte ramar
2025-10-17
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Vi söker dig som kan skatt på djupet, som vågar tänka bredare och som vill använda din kompetens för att skapa affärsnytta.
Hos oss får du kombinera redovisning med kvalificerad rådgivning. Du får också vara med och bygga upp ett tydligt, skalbart rådgivningserbjudande inom förvärv, avyttringar och omstruktureringar.
Vi är byrån som väljer digital spets och personlig relation framför gamla branschmönster.
Ditt uppdrag
Hos oss blir du skattespetsen i vår rådgivningsgrupp. Du jobbar nära ditt team av experter inom närliggande områden, men har självständigt ansvar för skatteområdet.
Här blir du den som leder och kvalitetssäkrar skatteanalyser vid:
Förvärv och avyttringar av bolag/fastigheter
Omstruktureringar och koncernfrågor (andelsbyten, underprisöverlåtelser, fusion/fission)
3:12-frågor, utdelningsstrategi och ägarfrågor
Moms i transaktions- och fastighetsflöden
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:
Ta fram rekommendationer/PM:s/second opinions och presentera dem begripligt för kunder och kollegor.
Stötta redovisningsteamet i löpande och bokslutsnära skattefrågor för aktiebolag.
Bygga processer och metodik så att rådgivningen blir en tydlig och lönsam tjänst.
Utbilda internt, fånga upp affärsmöjligheter och bidra till vår marknadsföring med cases och insikter.
Vi hoppas att du
Är jurist eller ekonom med flera års erfarenhet av företagsbeskattning.
Har arbetat vid myndighet eller på byrå, men att du trivs bäst när regler blir beslut, och analys blir affär.
Är van att jobba med omstruktureringar, ägarfrågor och transaktionsnära skatt, att du är trygg i 3:12.
Skriver skarpt och tydligt, och kan förklara komplexa frågor utan jargong.
Ser digitalt arbetssätt som självklart och att relationen med kunden är det som driver dig.
Det här vill vi ge dig
Möjligheten att bygga nytt på riktigt: du formar vårt kunderbjudande, strukturen och vägen framåt.
En byrå som är långt ifrån klassisk: vi utmanar stel kultur, har inga debiteringskrav och jobbar för hållbar belastning - utan säsongscynism.
Digital spets och personlig närvaro: vi använder tekniken för att frigöra tid till rådgivning och relation.
Ett team som backar dig: du får ett nära samarbete med revisorer, redovisningskonsulter och ledning i vardagen.
Utveckling: hos oss går din utveckling i takt med din ambition - inte i takt med en trög karriärstege.
Praktisk info
Placering: Ystad
Omfattning: Heltid eller deltid
Tillträde: När det funkar för dig och oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: work@faktor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Kyrkogårdsgatan 23
271 31 YSTAD
271 31 YSTAD Jobbnummer
