Fagersta Stadshotell söker en vikarie på heltid omgående
Fagersta Stadshotell har hotellverksamhet med 52 hotellrum, 2 konferensrum och en restaurang där vi serverar dagens lunch måndag-fredag. Vi har även á la carte-restaurang på kvällstid och serverar middagar på beställning. Välkommen till hotellets arbetslag som består av fem heltidsanställda plus några timanställda i reception, restaurang och kök. Hotellet ägs sedan augusti 2023 av Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarie på heltid under minst ett år från och med den 1/10 till reception och restaurang.
Arbetsuppgifterna i receptionen består av att ta emot bokningar, in- och utcheckning, göra i ordning frukost och svara i telefon. I restaurangen tar du upp mat- och dryckesbeställningar, serverar, plockar disk och står i baren.
Vi vill att du som söker jobbet har erfarenhet av arbete på á la carte-restaurang och i reception. Du behärskar det svenska språket.
Tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Omfattning: Heltid, lön efter överenskommelse.
Tillträde: Omgående
Kontaktperson: Camilla Andersson, hotellchef tel 0223-170 60.
Ansökan skickas via epost till camilla.andersson@stadshotelletfagersta.se
Hemsida: www.stadshotelletfagersta.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: camilla.andersson@stadshotelletfagersta.se Arbetsgivarens referens
