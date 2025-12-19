Fackliga rådgivare till Unionens kontor i Stockholm
Vill du få kraft att göra skillnad?
Vill du vara ett stöd för tjänstemän inom privat sektor och hjälpa dem navigera i olika utmaningar i arbetslivet? Brinner du för att ge förstklassig service och har ett genuint intresse för arbetsrätt och arbetslivsfrågor?
Då har du hittat rätt!
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Därför har vi erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som kan göra oss ännu bättre.
Vi söker nu fackliga rådgivare till vår Rådgivningsenhet. På Rådgivningsenheten arbetar cirka 120 engagerade medarbetare med Unionens centrala telefonibaserade och digitala rådgivning. Som facklig rådgivare på Unionens rådgivning har du till uppdrag att ge arbetsrättslig rådgivning till förbundets medlemmar via telefon och mail. Tjänsterna finns på kontoret i Stockholm och är vikariat på 12 månader med goda möjligheter till förlängning. Kontoret är vår primära arbetsplats och visst arbete kan även utföras från hemmet.
Här får du:
• Ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt.
• Bäst kollegor - Kollegor som ger energi och glädje. Vi stöttar varandra i vått och torrt för att nå våra resultat.
• Balans i arbetslivet - För att skapa ett hållbart arbetsliv i balans erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, sunda arbetstider och tid för motion.
• Schyssta villkor - Självklart har vi bra villkor och kommer alltid vara de som driver utvecklingen framåt.
Arbetsbeskrivning
Som facklig rådgivare gör du skillnad genom att:
• Ge vägledande rådgivning i arbetsrättslig lagstiftning och avtalsfrågor till medlemmar och förtroendevalda via telefon och mail.
• Coacha medlemmar i deras arbetssituation och granska anställningsavtal.
• Informera och vägleda arbetsgivare och myndigheter.
• Informera om Unionen och fördelarna som ingår i Unionens medlemskap, samtidigt som fokus läggs på att rekrytera förtroendevalda och värva nya medlemmar, för att stärka Unionens närvaro på arbetsplatsen och position på svensk arbetsmarknad.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst ett års erfarenhet av rådgivning eller service via telefon och mail
• Utbildning inom relevant område såsom personal- och arbetslivsfrågor, samhällskunskap, juridik eller likvärdig erfarenhet.
• Mycket goda språkkunskaper inom svenska och engelska i både tal och skrift. Flera språk är meriterande.
• Mycket god dator- och systemvana. Nyfikenhet och intresse för att arbeta med digitala lösningar och AI-stöd är meriterande.
• Meriterande är även tidigare fackligt förtroendeuppdrag och erfarenhet av föreningsarbete.
Kompetens och bakgrund
För att passa i rollen behöver du ha mycket god serviceförmåga och förmåga att ge ett professionellt och engagerat bemötande. Ett självledarskap som innebär att du ansvarar för din utveckling och individuellt satta mål, samt arbetar tillsammans med dina teammedlemmar för att uppnå teamets och sektionens gemensamma mål. God simultanförmåga där du trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt.
Förmåga att hantera information skriftligt och muntligt, samt tillämpa informationen på lämpligt vis i rådgivarrollen. Målet är att snabbt förstå frågeställningar och ärenden, så att du effektivt kan guida och hjälpa medlemmen till bra lösningar.
Digital kompetens som innebär att du är skicklig på att navigera i olika digitala system och verktyg, och är nyfiken på ny teknik och innovation. Din ambition är att ständigt vara med och prova och förbättra teknik och verktyg, och matchar vårt mål att tillhandahålla smarta och effektiva digitala lösningar och AI-stöd.
Du har kännedom om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och drivs av att arbeta i en demokratiskt styrd organisation.
I denna rekryteringsprocess kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Omfattning
Heltid, vikariat om 12 månader med start så snart som möjligt efter överenskommelse. Reglerad arbetstid. Månadslön och goda villkor enligt kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du inkluderar ett motivationsbrev där du förtydligar vad som lockar dig med tjänsten som facklig rådgivare. Motivationsbrevet ersätter det traditionella personliga brevet och beskriver varför du är intresserad av tjänsten. Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
Unionen är en lärande organisation. Vi arbetar ständigt med förändrings- och utvecklingsfrågor för att bygga en gemensam kultur som ska präglas av professionalism, omtanke och utveckling. Vi värdesätter olikheter i personalgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Vi ser det som en självklarhet att du delar Unionens vision, målbild och utvecklingsresa.
Välkommen att söka! Kontaktuppgifter för detta jobb
Jonathan Sahlström, teamchef, Jonathan.Sahlstrom@unionen.se
, 08-50415963
Nelly Lång, fackligt ombud, Nelly.Lang@unionen.se
, 08-50416421
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
