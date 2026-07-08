Fackgranskare & Byggplatsstöd Geoteknik Göteborg
Geomechanics Sweden AB / Gruv- och metallurgijobb / Stockholm Visa alla gruv- och metallurgijobb i Stockholm
2026-07-08
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Vill du vara med och forma framtidens järnväg genom centrala Göteborg?
Geomechanics Sweden AB söker nu erfarna geotekniker till ett av Sveriges mest namnkunniga infrastrukturprojekt . Här får du en central expertroll i ett långsiktigt uppdrag, med tekniskt utmanande geokonstruktioner i Göteborgslera.
Västlänken – en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel och regiontåg, varav drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Projektet innefattar tre nya underjordiska stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen, och knyter ihop järnvägsspåren norr och söder om staden så att tåg slipper vända vid Göteborgs central. Etapp Centralen beräknas öppna för trafik 2026, medan etapperna Haga och Korsvägen färdigställs 2029–2032.
Pilekrogen – nya uppställningsspår för lokal- och regionaltåg i Mölndal, för att avlasta spåren runt Göteborgs Central. Produktionsstart 2026, klart 2028/2029.
Sävenäs – omvandling av Sävenäs rangerbangård till en säkrare och mer funktionell anläggning för det svenska godstransportsystemet, inklusive elektrifiering av Fjällbospåren.
I rollen ingår i första hand att vara fackgranskare och geotekniskt stöd för projekt inom avdelning Västlänken.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Fackgranska temporära och permanenta geokonstruktioner exempelvis spont, pålning, jordförstärkning, bankslänter och skärningsslänter.
Utgöra expertstöd till byggledningen under utförandefasen.
Följa upp kontroller i utförandeskedet kopplat till frågeställningar som uppstår i produktionen.
Vem söker vi?
Uppdraget omfattar ett team på upp till fem personer, och vi söker just nu flera kompetensprofiler:
Senior fackgranskare
Relevant högskoleutbildning med geoteknisk inriktning och minst 15 års erfarenhet inom geoteknik.
Fackgranskare geoteknik för väg eller järnvägsprojekt de senaste fem åren, i uppdrag större än 1 miljard SEK.
Dokumenterad erfarenhet av granskning och bedömning av FEM-beräkningar för lösa leror i uppdrag större än 500 Mkr.
Dokumenterad erfarenhet av geotekniska utredningsuppdrag för lösa leror i uppdrag större än 50 Mkr.
Dokumenterad erfarenhet som ansvarig geotekniker för djupa schakter, minst 15 m, i lösa leror.
Byggplatsstöd / produktionsspecialist
Relevant högskoleutbildning med geoteknisk inriktning och minst 15 års erfarenhet inom geoteknik.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet från anläggningsprojekt i byggskedet.
Erfarenhet av produktionsfrågor kring mark och grundläggning i projekt med lösa leror, inklusive schakter djupare än 10 m och temporära stödkonstruktioner i uppdrag om minst 250 Mkr.
Övriga teammedlemmar
Vi tar gärna emot intresseanmälningar även från dig som:
Har relevant högskoleutbildning med geoteknisk inriktning.
Har minst 7 års erfarenhet inom geoteknik.
Har genomfört kontrollanalyser och beräkningar kopplade till schakter och lösa leror.
Extra meriterande
Erfarenhet av undervattenschakt, minst 5 m, i byggskedet i infrastrukturprojekt i storstadsmiljö.
Erfarenhet som fackgranskare av minst ett komplext infrastrukturprojekt i storstadsmiljö, med omfattning om minst 5 miljarder SEK.
Plats Göteborg
Låter det här som du? Skicka CV, personligt brev och relevanta referensuppdrag till oss senast 2026-09-30.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökan via www.geomechanics.se info@geomechanics.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@geomechanics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Geomechanics Sweden AB
(org.nr 559215-0170)
Annedalsvägen 25 (visa karta
)
168 78 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997354