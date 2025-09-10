Facility & Service Coordinator till företag i Malmö
2025-09-10
Vi söker nu en serviceinriktad medarbetare inom Facility Management & Internservice som vill bidra till en välfungerande arbetsmiljö. Rollen kombinerar internservice, kontorsdrift och administration, med placering i Malmö (Dockan till 1 december, därefter Hyllie) och förekommande arbete i Köpenhamn/Fosie. Körkort krävs. Uppdraget startar i oktober, eller tidigare, och pågår till årets slut med möjlighet till förlängning.
Om rollen:
Rollen är bred och kombinerar praktiska inslag med administration och samordning. Du ansvarar för att den dagliga driften av kontoret fungerar smidigt, samtidigt som du stöttar i frågor kring säkerhet, brandskydd, miljö och hållbarhet. Förekommande arbete på kontoren i Köpenhamn/Fosie. Körkort är därför ett krav.
Du kommer bland annat att:
* Ansvara för dagliga FM-uppgifter såsom posthantering, fakturaskanning, kontorsmaterial och felanmälningar.
* Hantera och följa upp facility requests (ärenden och tickets).
* Skapa och administrera inköp och PR/PO-order.
* Vara backup i receptionen - ta emot besökare och svara i telefon.
* Delta i säkerhets- och brandskyddsarbete som biträdande säkerhets- och brandansvarig.
* Bidra till energiuppföljning, avfallshantering och hållbarhetsrapportering.
* Stötta i ISO-arbete (9001/14001) och interna processer inom facility.
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och praktiskt lagd. Du behöver inte vara en "vaktmästarprofil", men ska inte heller vara rädd för att kavla upp ärmarna och hugga i när det behövs. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med varierade arbetsuppgifter där både administration och praktiska moment ingår.
* Tidigare erfarenhet av service, facility management eller liknande uppgifter är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* B-körkort är ett krav.
Placering och villkor:
* Placering: Malmö (Dockan till 1 december, därefter Hyllie). Förekommer resor till Köpenhamn/Fosie.
* Omfattning: Heltid
* Start: Oktober eller tidigare om möjligt
* Lön: 26 000 - 29 000/Mån
* Uppdragstid: Till och med december, med möjlighet till förlängning
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Vi tillämper löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
