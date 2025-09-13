Facility Manager/Kontorsvaktmästare sökes på heltid till bolag i Malmö!
Är du serviceinriktad och händig? Beskriver du dig som iniativtagande och gillar att jobba med att säkerställa en god miljö på arbetsplatsen? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi en facility manager/kontorsvaktmästare som vill arbeta i ett välkänt och internationellt bolag i Malmö. Som facility manager kommer du övervaka den dagliga driften i anläggningen och säkerställa optimal funktionalitet. Rollen innefattar även:
- Post- och fakturahantering
- Hantering och reparationsarbete av felanmälningar på anläggningen
- Support och service mot kollegor i Sverige och Danmark
- Viss inköpsadministration
- Delat ansvar över säkerheten på plats
- Hållbarhetsarbete
Du kommer utgå från företagets lokaler i Västra Hamnen i Malmö, men besök till det danska kontoret förekommer i tjänsten. Arbetstiderna är sedvanliga kontorstider måndag-fredag och start för rollen är i början av oktober. Tjänsten inleds med en anställning t.o.m. årsskiftet, med chans till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker sig som:
- Har tidigare erfarenhet av service, gärna lättare vaktmästeri.
- Innehar B-körkort
- Är flytande i svenska och engelska.
Som person behöver du vara serviceinriktad, driven och prestigelös. Eftersom du kommer ensam i denna roll är det av stor vikt att du är självgående och iniativtagande.
OM FÖRETAGET
