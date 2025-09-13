Facility Manager/Kontorsvaktmästare sökes på heltid till bolag i Malmö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Malmö
2025-09-13


Visa alla vaktmästarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Är du serviceinriktad och händig? Beskriver du dig som iniativtagande och gillar att jobba med att säkerställa en god miljö på arbetsplatsen? Då har vi tjänsten för dig!

Just nu söker vi en facility manager/kontorsvaktmästare som vill arbeta i ett välkänt och internationellt bolag i Malmö. Som facility manager kommer du övervaka den dagliga driften i anläggningen och säkerställa optimal funktionalitet. Rollen innefattar även:
- Post- och fakturahantering
- Hantering och reparationsarbete av felanmälningar på anläggningen
- Support och service mot kollegor i Sverige och Danmark
- Viss inköpsadministration
- Delat ansvar över säkerheten på plats
- Hållbarhetsarbete

Du kommer utgå från företagets lokaler i Västra Hamnen i Malmö, men besök till det danska kontoret förekommer i tjänsten. Arbetstiderna är sedvanliga kontorstider måndag-fredag och start för rollen är i början av oktober. Tjänsten inleds med en anställning t.o.m. årsskiftet, med chans till förlängning.

DETTA SÖKER VI

Vi söker sig som:
- Har tidigare erfarenhet av service, gärna lättare vaktmästeri.
- Innehar B-körkort
- Är flytande i svenska och engelska.

Som person behöver du vara serviceinriktad, driven och prestigelös. Eftersom du kommer ensam i denna roll är det av stor vikt att du är självgående och iniativtagande.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Lovisa Lindberg
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9507384

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):