Facility cleaner Hemfrid - Nacka, Älta, Värmdö & Saltsjö boo

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Nacka
2026-02-20


Vi söker nya stjärnor till vårt team som vill göra våra kunders vardag enklare!
Din profil Vi älskar att underlätta vardagen för våra kunder - det borde du också göra. Vi söker dig som:

Har flera års erfarenhet av hemstädning eller liknande serviceyrken


Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer


Trivs med att arbeta självständigt


Bor i eller nära Nacka, Värmdö eller Saltsjö-Boo - ett stort plus


Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska


Meriterande: B-körkort.
Om rollen Som Facility Cleaner hos Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Dammsugning och dammtorkning


Moppning och rengöring av ytor


Byta sängkläder och bädda


Strykning och vikning av kläder


Ge hemmet den där lilla extra touchen som gör kunden nöjd


Du arbetar självständigt och ansvarar för att skapa nöjda kunder i ditt närområde.
Vi erbjuder Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare och erbjuder bland annat:

Fast lön varje månad


Tillsvidareanställning, 50-75 %


Kollektivavtal och bra anställningsvillkor


Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring


Friskvårdsbidrag


Betald utbildning inom hemstädning


Gratis mobilabonnemang


Ett av Sveriges trevligaste team med kollegor från hela världen


Om Hemfrid Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet och enkelhet.
Vår process Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig med nästa steg i rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll genomförs. För att vara aktuell behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors vardag? Perfekt - det är vi också. Skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Hemfrid!
We are looking for new stars to join our team who want to make our customers' everyday life easier!
Your profile We love making life easier for our customers - and we hope you do too. We are looking for someone who:

Has several years of experience in home cleaning or similar service roles


Is meticulous, responsible, and detail-oriented


Enjoys working independently


Lives in or near Nacka, Värmdö, or Saltsjö-Boo - a big plus


Speaks and understands basic Swedish or English


Merits: B-driving license.
About the role As a Facility Cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers' homes to the highest standards. Your tasks include:

Vacuuming and dusting


Mopping and surface cleaning


Changing bed linen and making beds


Ironing and folding clothes


Adding that little extra touch to make the customer satisfied


You will work independently and are responsible for creating happy customers in your local area.
We offer We want to be the best employer in our industry and offer:

Fixed monthly salary


Permanent employment, 50-75%


Collective agreements and good employment conditions


Liability, health, and pension insurance


Wellness allowance


Paid training in home cleaning


Free mobile subscription


One of Sweden's friendliest teams with colleagues from all over the world


About Hemfrid Hemfrid is Sweden's leading provider of household services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and much more - always with a focus on quality and simplicity.
Our process After submitting your application, we will contact you with the next steps in the recruitment process. A background check will be conducted. To be eligible, you must have a Swedish personal identity number or coordination number.
Are you ready to make people's everyday life easier? Perfect - so are we. Apply today!
Welcome to Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6373701-1852777".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9753941

