Fabrikssnickare till kund i Vetlanda kommun
Wikan Personal AB / Snickarjobb / Vetlanda Visa alla snickarjobb i Vetlanda
2026-06-29
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eller i hela Sverige
Vi söker för kunders räkning ett antal fabrikssnickare.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Trivs du att arbeta inom träindustrin eller är du nyfiken att testa på något nytt? Just nu söker vi efter fabrikssnickare/montörer för framtida uppdrag åt våra kunder i Vetlanda med omnejd. Är du en person som är nyfiken, framåt och vill utvecklas så ser vi fram emot din ansökan.Arbetsuppgifter
Du jobbar som snickare på fabriken med allt vad det innebär. Läser ritningar, kapar material, bygger bjälklag, väggar, monterar fönster och inredning etc.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har utbildning eller erfarenhet från bygg eller träindustri.
Erfarenhet av handhållna maskiner skruvdragare, cirkel/sticksåg, spikpistol etc.
Du är praktiskt lagd, prestigelös, gillar att hålla tempo men ändå med kvalitet i jobbet.
Du är social och samarbetsvillig eftersom du jobbar i ett lag.
B-körkort och tillgång till bil.
Truckkort & traverskort är meriterande men inget krav
Information och kontakt
Arbetstiden är dagtid alternativ skift.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning på Wikan personal.
Vi gör löpande urval så ansök redan idag!
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Gottfrid Bolin, 0383-41 00 45.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Bangårdsgatan 9 (visa karta
)
574 32 VETLANDA Kontakt
Gottfrid Bolin +46 383 41 00 45 Jobbnummer
9982453