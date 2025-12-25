Fabrikschef till NorDan AB - forma produktionen av ytterdörrar i Bor
NorDan AB Fabrik Bor / Chefsjobb / Värnamo Visa alla chefsjobb i Värnamo
2025-12-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NorDan AB Fabrik Bor i Värnamo
Det familjeägda företaget NorDan grundades 1926 och har under snart 100 år visat hur teknologi, innovation och nyskapande resulterar i hög kvalitet. Idag har koncernen vuxit till cirka 2200 medarbetare och en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Vi tillverkar framtidens fönster och dörrar och är en av Nordens ledande tillverkare av energieffektiva lösningar.
NorDan AB i Sverige består av cirka 280 medarbetare vid tre fabriker, med huvudkontor i Tanumshede där ungefär 120 personer arbetar, varav cirka 80 i den lokala fabriken. Våra verksamheter präglas av hög kompetens, nära samarbete mellan medarbetare och ledning, samt en kultur där förbättring, innovation och delaktighet står i centrum. Hållbarhet, kvalitet och medarbetarutveckling är grundläggande värderingar som genomsyrar allt vi gör.
Till vår anläggning i Bor - en anrik fabrik med omkring 100 års historia och cirka 70 medarbetare - söker vi nu en erfaren och engagerad Fabrikschef.
Här produceras ytterdörrar med stolthet och precision, mitt i hjärtat av Smålands träindustri. Som Fabrikschef får du ett helhetsansvar för produktion, processer och personal, och verkar i en spännande vardag med balans mellan lokal drift, nationellt samarbete och koncerngemensamma initiativ.
Dina ansvarsområden
Som Fabrikschef ansvarar du för både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av fabriken.
Du ansvarar för att:
- Leda och utveckla fabriken med fokus på säkerhet, kvalitet, leveransprecision, produktivitet och lönsamhet.
- Planera och budgetera driften utifrån försäljningsbudget, orderläge och strategiska mål.
- Säkerställa stabila processer och effektiv drift, inklusive bemanningsplanering, skiftgång, arbetsordning och resursallokering.
- Etablera och följa upp KPI:er för att kontinuerligt förbättra prestation, stabilitet och resultat.
- Driva förbättringsarbetet enligt NorDan Production System (NDPS) - vårt system för Lean Production.
- Arbeta med riskhantering och förebyggande underhåll för robust och stabil produktion.
- Utveckla maskiner, utrustning och produktionsflöden, samt ta fram investeringsförslag med beslutsunderlag.
- Säkerställa god arbetsmiljö och att fabriken följer lagar, avtal, rutiner och företagets policys.
Ditt ledarskap
Som Fabrikschef är du en närvarande och tydlig ledare som kombinerar strategiskt tänkande med operativ skicklighet. Du skapar engagemang, trygghet och samarbete i teamen och driver förändring med respekt för människor och processer. Din förmåga att balansera långsiktiga mål med daglig närvaro skapar förtroende och engagemang, vilket bidrar till en proaktiv och välmående organisation. Publiceringsdatum2025-12-25Profil
Vi söker dig som har:
- Teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå.
- Flera års erfarenhet av ledande befattning inom tillverkningsindustri.
- Dokumenterad erfarenhet av produktionsutveckling, förbättringsarbete och ledarskap med erfarenhet av personalledning, projektstyrning och uppföljning.
- God förståelse för finansiella nyckeltal, investeringskalkyler och kostnadsuppföljningar.
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
- Trygg i att arbeta med digitala verktyg och systemstöd.
Som person är du trygg, prestigelös och lösningsorienterad. Du är bra på att skapa relationer och engagemang på alla nivåer. Du trivs med ansvar och leder genom delegering och är tydlig i kommunikation och beslut. Du hanterar utmaningar konstruktivt, bygger förtroende och samarbetar effektivt inom teamet, med andra fabriker och på koncernnivå.
Varför NorDan AB?
Hos oss blir du en del av en modern och framgångsrik organisation som värdesätter kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Du får en rolig och spännande arbetsmiljö där du har stor påverkan på den nuvarande driften och den fortsatta utvecklingen i fabriken.
Vi erbjuder dig generösa personalförmåner inklusive friskvårdsbidrag och trivselpeng, samt möjlighet till tjänstebil, löneväxling och sjukvårdsförsäkring. Vi arbetar systematiskt med en hållbar arbetsmiljö och följer upp medarbetarundersökningar för att ständigt utveckla trivsel, engagemang och välmående hos våra viktiga medarbetare.
Tjänsten
Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Placering vid vår fabrik i Bor. Individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef och NorDans VD, Andreas Långström 010 - 130 02 90 eller HR-chef Frida Augustin, 010-130 01 59.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 15 januari 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - ansök därför gärna så snart som möjligt.
God fortsättning och varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordan AB
(org.nr 556294-4529) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NorDan AB Fabrik Bor Jobbnummer
9663792