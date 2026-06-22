Få betalt för att provsmaka morgondagens produkter!
Ipsos AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ipsos AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker Ipsos fler produkt- och smaktestare
Nu söker vi fler produkt- och smaktestare till vårt testcenter på Kungsholmen, bara ett stenkast från Stadshagens tunnelbanestation. Här får du betalt för att delta i spännande undersökningar där du provar och tycker till om nya produkter innan de når marknaden.
Det är gratis, det går snabbt, och varje gång du deltar får du ersättning som tack för din tid.
Provsmakningar och produkttester i vårt testcenter nära dig
Hemtester – prova produkter i din egen vardag
Fokusgrupper där du delar dina åsikter
Du väljer själv hur många tester du vill vara med på. Ju fler undersökningar du passar för, desto fler inbjudningar får du – och desto mer kan du tjäna.
Varför gå med?
Få betalt för att tycka till och prova produkter
Delta när det passar dig – inga krav
Prova nyheter före alla andra och var med och påverka framtidens produkter
Anmäl dig idag!
För att vara med i våra tester behöver du registrera dig i vår konsumentpanel. Det går snabbt och är helt kostnadsfritt. Anmäl dig idag, kom in på Kungsholmen och börja tjäna lite extra på det du redan tycker är roligt. Känner du någon som också vill vara med? Tipsa och dela gärna den här inbjudan med andra!
Besök oss på https://konsumentpanel.ipsos.se/
och registrera dig kostnadsfritt.
Undrar du något? Hör av dig, vi hjälper dig gärna!
Ipsos Testcenter & Konsumentpanel, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm
Mejl: konsumentpanel@ipsos.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: konsumentpanel@ipsos.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ipsos AB
(org.nr 556624-6954) Jobbnummer
9972673