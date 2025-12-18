F-3-lärare i förskoleklass till Mesta skola
2025-12-18
Är du driven och har förmågan att skapa goda relationer? Tycker du att det är roligt att undervisa de yngre eleverna? Nu söker vi en lärare som vill undervisa i en av våra förskoleklasser.
Mesta skola ligger sex kilometer söder om Eskilstuna centrum som omges av en unik miljö där eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Vi är en grundskola med cirka 35 anställda och 240 elever från förskoleklass till årskurs tre. På skolan arbetar vi aktivt med flera olika pedagogiska metoder och inlärning via lek, rörelse och digitalt lärande. Ett exempel är att vi väver in kunskaper om teknik och natur i många av våra aktiviteter. Arbetsmetoderna och pedagogernas engagemang är en bidragande faktor till att våra elever uppnår mycket goda studieresultat.
Skolan omges av en unik miljö och eleverna har tillgång till en fantastisk natur. Vår skola har låg personalomsättning och medarbetarenkäten visar goda resultat, vilket vi ser som ett gott betyg på att det är en trivsam arbetsplats. Även elevenkäten visar på att våra elever trivs och känner sig trygga på skolan. Vi ser relationerna som kärnan i det pedagogiska arbetet.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Du undervisar i en av våra förskoleklasser. I din roll planerar, genomför och följer du upp undervisningen utifrån LGR22. Du har även ett mentorskap vilket innebär att du har ett övergripande ansvar för elevernas kunskapsutveckling. Arbetet innebär en nära dialog med elevernas vårdnadshavare och genomförande av utvecklingssamtal. I rollen som förskoleklasslärare ingår även arbete i fritidshemmet.
Du tillhör arbetslaget F-klass där ni tillsammans arbetar aktivt med att utveckla och stötta eleverna i deras lärande både socialt och kunskapsmässigt. Som lärare behöver du vara flexibel och ha förmågan att anpassa din undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i F-3. Du har kunskaper i LGR22 och det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa i en pedagogisk verksamhet genom arbete eller VFU. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i läroplattformen V-klass.
Som person har du viljan till att skapa en varierad och stimulerande undervisning. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt och inkluderande sätt. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra och som bidrar till skolans fortsatta utveckling. För att trivas hos oss behöver du vara ansvarstagande, flexibel, handlingskraftig och ha en god social kompetens.
Tjänsten är en semestertjänst på heltid. Sista ansökningsdatumet är 6 januari 2026. Vi kommer att hålla intervjuer i vecka 3 2026.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Enligt avtal.
