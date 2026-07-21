Eyes4work söker VVS-montörer för kunds räkning i Stockholm
Eyes4work AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
För kunds räkning söker vi dig som har erfarenhet inom VVS, bygg eller liknande praktiskt arbete. Du behöver inte ha formell utbildning. För rätt person finns möjlighet att lära sig yrket på plats. Dina arbetsuppgifter
Installation och service av VVS system
Montering av rör och armaturer
Enklare felsökning och reparationer
Arbete efter ritningar och arbetsbeskrivningar
Om dig som söker
Är praktiskt lagd och ansvarstagande
Kan läsa ritningar eller vill lära dig
Kan göra enklare måttagningar och beräkningar
Trivs med både självständigt arbete och samarbeteKvalifikationer
B-körkort
Företaget erbjuder en trygg anställning, trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom företaget. Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103635-2110266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta
)
169 70 HAGA Arbetsplats
Eyes4Work Jobbnummer
10008519