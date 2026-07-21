Eyes4work söker VVS-montörer för kunds räkning i Stockholm

Eyes4work AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-07-21


Visa alla vvs-jobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
För kunds räkning söker vi dig som har erfarenhet inom VVS, bygg eller liknande praktiskt arbete. Du behöver inte ha formell utbildning. För rätt person finns möjlighet att lära sig yrket på plats.

Dina arbetsuppgifter
Installation och service av VVS system

Montering av rör och armaturer

Enklare felsökning och reparationer

Arbete efter ritningar och arbetsbeskrivningar

Om dig som söker
Är praktiskt lagd och ansvarstagande

Kan läsa ritningar eller vill lära dig

Kan göra enklare måttagningar och beräkningar

Trivs med både självständigt arbete och samarbete

Kvalifikationer
B-körkort

Företaget erbjuder en trygg anställning, trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom företaget.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103635-2110266".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta)
169 70  HAGA

Arbetsplats
Eyes4Work

Jobbnummer
10008519

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