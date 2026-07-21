Eyes4work söker erfarna snickare för kunds räkning i Stockholm

Eyes4work AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-07-21


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
För kunds räkning söker vi flera självgående snickare till ett växande team.
För denna tjänst söker vi dig som har flera års erfarenhet av yrket och är trygg i att arbeta självständigt. Du är punktlig, har yrkesstolthet och levererar arbete med hög kvalitet.
Om dig som söker
Har minst 3 till 5 års erfarenhet som snickare

Kan läsa ritningar och planera ditt arbete

Har erfarenhet eller är intresserad av renovering, ombyggnation eller byggservice

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kvalifikationer
B-körkort

Företaget erbjuder långsiktiga möjligheter, varierande projekt och ett gott arbetsklimat där medarbetarnas kompetens värdesätts.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103913-2110335".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta)
169 70  HAGA

Arbetsplats
Eyes4Work

Jobbnummer
10008569

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