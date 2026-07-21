Eyes4work söker erfarna snickare för kunds räkning i Stockholm
Eyes4work AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm
, Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
För kunds räkning söker vi flera självgående snickare till ett växande team.
För denna tjänst söker vi dig som har flera års erfarenhet av yrket och är trygg i att arbeta självständigt. Du är punktlig, har yrkesstolthet och levererar arbete med hög kvalitet.
Om dig som söker
Har minst 3 till 5 års erfarenhet som snickare
Kan läsa ritningar och planera ditt arbete
Har erfarenhet eller är intresserad av renovering, ombyggnation eller byggservice
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienteradKvalifikationer
B-körkort
Företaget erbjuder långsiktiga möjligheter, varierande projekt och ett gott arbetsklimat där medarbetarnas kompetens värdesätts.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103913-2110335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta
)
169 70 HAGA Arbetsplats
Eyes4Work Jobbnummer
10008569