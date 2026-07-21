Eyes4work söker erfaren plåtslagare för kunds räkning i Stockholm
Eyes4work AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av byggnadsplåtslageri och som kan arbeta självständigt med hög kvalitet.
Om dig som söker
Har erfarenhet av plåtslageri
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är noggrann och lösningsorienterad
Har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegorKvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Yrkesbevis (men vi välkomnar även dig som har byggt upp din kompetens genom flera års praktisk erfarenhet)
Företaget erbjuder ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103822-2110311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta
)
169 70 HAGA Arbetsplats
Eyes4Work Jobbnummer
10008557