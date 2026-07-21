Eyes4work söker erfaren plåtslagare för kunds räkning i Stockholm

Eyes4work AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-07-21


Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av byggnadsplåtslageri och som kan arbeta självständigt med hög kvalitet.
Om dig som söker
Har erfarenhet av plåtslageri

Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar

Är noggrann och lösningsorienterad

Har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor

Kvalifikationer
B-körkort

Meriterande
Yrkesbevis (men vi välkomnar även dig som har byggt upp din kompetens genom flera års praktisk erfarenhet)

Företaget erbjuder ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103822-2110311".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Lings väg 2 (visa karta)
169 70  HAGA

Arbetsplats
Eyes4Work

Jobbnummer
10008557

Prenumerera på jobb från Eyes4work AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eyes4work AB: