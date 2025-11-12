Extrapersonal till restaurang Papas & Mamas Italian
2025-11-12
Restaurang Papas är en a la carte restaurang som är öppen året runt och under vår & sommar dagligen. Mamas Italian är ett café med lättare matservering som är öppen dagtid året runt.
Nu söker vi extrapersonal som vill arbeta främst helger under vintern & våren, både dagtid på Mamas och vissa kvällar på Papas. Framåt sommaren finns möjlighet till större anställningsgrad.
Vi ser att du med fördel bor i närområdet och kan vara flexibel med arbetstider.
Vi söker dig som har god eller viss vana av servering, men det viktigaste för oss är att du tycker det är roligt att ge service och vill arbeta tillsammans med oss och utvecklas.
Vi värdesätter en positiv, ambitiös och ansvarsfull attityd och viktiga egenskaper är först och främst att vilja arbeta, vara ärlig och ha en nyfiken inställning till de utmaningar du ställs inför.
Vi ser gärna att du har ett intresse av mat & dryck.
Vi erbjuder en flexibel och fartfylld arbetsplats som under sommarhalvåret är en av de största restaurang och nöjesaktörerna i Sverige.
Om anställningen
Anställningsform: Visstid vid behov
Anställningsstart: Enligt överenskommelse
Lön: Efter kollektivavtal
Du blir anställd vid Huset Vid Stranden som är en del av GRAM GROUP som erbjuder generösa förmåner samt är medlemmar i Visita och följer HRF:s avtal. Skicka in din ansökan med CV och referenser så snart som möjligt, vi börjar intervjua löpande.
Välkommen med din ansökan!
Restaurang Papas är en matupplevelse som tar dig med på en resa genom medelhavet. Med fokus på lokala råvaror skapas fantastiska rätter med smaker och dofter från regionen. Restaurangen är perfekt för en romantisk middag eller en festlig tillställning med vänner och familj. Du kan välja från ett brett utbud av mat och dryck, och njuta av den trevliga atmosfären medan du avnjuter din måltid.
Mamas Italian är en italiensk restaurang med en genuint varm och välkomnande atmosfär.
Maten lagas på kvalitativa råvaror med rena, enkla italienska smaker. Menyn är komponerad efter att gästen ska få en modern smakresa i det klassiska italienska köket.
Vi har också en café del med mackor, kaffe och härliga bakverk.
Pepes Bodega är en familjevänlig restaurang som är perfekt för en avslappnad och enklare matupplevelse. Restaurangen är öppen under sommarhalvåret och serverar mat i en snabb takt för att kunna ta hand om de många gästerna. Här kan du njuta av god mat till ett överkomligt pris, medan du umgås med familj och vänner. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huset Vid Stranden AB
(org.nr 556795-5868), http://www.pepesbodega.se Arbetsplats
Huset vid Stranden AB Jobbnummer
9600074