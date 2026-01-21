Extrapersonal till Rengöringspersonal natt | Orkla Vansbro
2026-01-21
Har du studier eller en annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra på natten? Nu söker Manpower extrajobbare till Orkla Foods Vansbro, där man tillverkar Grandiosa pizza och Felix paj.
Om uppdraget
Som extrakonsult arbetar du nattetid i serviceteamet och hjälper till med rengöring, demontering och montering av produktionslinjer inför produktionsstart. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet samt ansvarstagande.
Arbetet sker i en hygienstyrd livsmedelsmiljö, vilket innebär:
Orklas arbetskläder och stövlar används
Mycket vatten och spolning förekommer
Hår- och skäggskydd krävs
Inga synliga smycken eller piercings
Hygienregler följs strikt

Kvalifikationer
Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex.:
Studier på minst 50 %
Deltidsjobb
Eget företag
Vi söker dig som:
Är noggrann och flexibel
Har god fysik
Talar och skriver svenska
Kan arbeta vid behov, även med kort varsel
Har tekniskt intresse (meriterande)
Arbetstider - natt
Måndag-torsdag: 22.12-05.24
Varannan fredag: 17.54-00.30
Du arbetar vid behov, som konsult via Manpower.
Om Orkla i Vansbro
Anläggningen i Vansbro är specialiserad på produktion av Grandiosa pizza och Felix paj och är en viktig del av Orkla Foods Sveriges verksamhet.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Processen startar direkt - sök redan idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Hammarin Holmerud via e-post: anna.holmerud@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Fabriksvägen 1, 786 33 Vansbro
786 33 VANSBRO
Anna Hammarin Holmerud anna.holmerud@manpower.se
9697490