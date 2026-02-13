Extrapersonal till receptionen på Hotel Skansen i Båstad
2026-02-13
Vi söker extrapersonal till receptionen på Hotel Skansen - ett levande och anrikt hotell precis vid havet. Här möter du gäster från när och fjärran och blir en viktig del av deras upplevelse, oavsett om de besöker oss för avkoppling, konferens eller en helg på Bjärehalvön. Hos oss väntar ett omväxlande arbete i ett engagerat team, där ingen dag är den andra lik och där service, värme och professionalism står i centrum. Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Hotel Skansen är en levande mötesplats i hjärtat av Båstad där mat, dryck och service möts i en avslappnad men professionell miljö. Med havet som granne skapar vi minnesvärda upplevelser för både lokala gäster och besökare året runt. Vi arbetar tillsammans, tar ansvar för helheten och varandra och drivs av framåtanda, med engagemang, kvalitet och arbetsglädje som grund skapar vi en arbetsplats där både gäster och medarbetare trivs. Hotel Skansen ligger mellan strand och hamn i centrala Båstad, med den berömda centercourten utanför dörren, där gäster kan njuta av boende, spa, mat och dryck i en varm atmosfär med havsutsikt. Hotellet är en del av GRAM Group tillsammans med Hotel Riviera Strand, Torekov Hotell samt restaurangerna Pepe's Bodega, Papas, Mamas Italian och PAVO. Tillsammans utgör vi tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination på Bjärehalvön. Om tjänsten
Receptionen är hotellets hjärta och här kommer du att befinna dig i händelsernas centrum. Vi arbetar med förberedelser inför gästens ankomst, välkomnar våra gäster, checkar in och ut samt underlättar för våra gäster under deras vistelse hos oss. Du får arbeta i ett glatt team med höga målsättningar där samarbete och kommunikation är viktigt. Tjänsten är en timanställning vid behov, kan eventuellt bli mer. Arbetstiderna är varierande. Dag, kvälls och helgarbete förekommer, flexibilitet och en positiv inställning är därför avgörande.
Om dig
Vi vill att du som söker har en genuin känsla för service och ett brinnande intresse för värdskap. Du är en organiserad och ordningsam person som tar ansvar för ditt arbete och tar egna initiativ. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du har god datorvana. Kunskaper i bokningssystemet Hotsoft är meriterande. Du är en person som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Ta emot och checka in/ut gäster
* Hantera bokningar, telefonsamtal och mail
* Ge service och information om hotellet och närområdet
* Säkerställa att lobby och reception är välkomnande och i ordning
Vi erbjuder
En unik miljö på en etablerad destination vid havet, tillsammans med ett engagerat och professionellt team. Hos oss finns det goda möjligheter till utveckling inom en välrenommerad hotell- och restaurangkoncern, samt attraktiva personalförmåner såsom personalrabatter, friskvårdsbidrag och mycket mer.
Låter detta som något för dig?
Tveka då inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Knopp, receptionschef på Hotel Skansen.
Mitt emellan strand och hamn ligger Hotel Skansen i Båstad. Händelsernas centrum på sommaren, återhämtningens tillhåll på vintern. Med panoramafönster åt havet och Bjäresmaker i köket vilar här en särskild atmosfär som får dig att lätta en aning. Som Båstadkungen i början av 1900-talet, Ludvig Nobel, skulle säga - i Båstad handlar livet om rekreation. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.www.hotelskansen.se
