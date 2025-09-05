Extrapersonal till reception och matsal - Home Hotel Bolinder Munktell
2025-09-05
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en extrapersonal till vår reception och vår matsal.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Du ser till så att våra gäster alltid blir väl omhändertagna och uppmärksammade på bästa sätt. Du är ansiktet utåt för vår hotellkedja och gillar att arbeta i ett högt tempo, det innebär att du behöver vara väl insatt i vårt varumärke och våra säkerhetsföreskrifter. Tjänsten är extra vid behov och arbetspassen är förlagda på dagtid, kvällar och helger. Även nattarbete kan förekomma.
Detta är en tjänst för dig som har möjlighet att arbeta extra vid behov i både vår reception och vår matsal. Du som kan hoppa in med kort varsel samt arbeta varierande arbetstider: Dagar, kvällar, nätter och helger.
Är det dig vi söker?
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.
• Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.
• Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer.
• Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.
• Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.
• Du är flytande i både tal och skrift i svenska as well as in English för att kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt.
• Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.
• Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta.
Bonuspoäng för:
• Erfarenhet från reception och restaurang
• Erfarenhet av Mews eller andra hotellbokningssystem
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Nordic Choice Commercial Services AB
Home Hotel Bolinder Munktell
