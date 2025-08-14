Extrapersonal till Oscar Jacobson Outlet i Gällstad
Oscar Jacobson har funnits i Gällstad i ca. 20 år och har en gedigen kundkrets från hela landet.
Nu söker vi Dig, en positiv, utåtriktad och social medarbetare som alltid sätter kunden i första rum. Vi söker Dig som letar efter ett extrajobb och med möjlighet att arbeta både vardagar och helger.
Du brinner för försäljning, service och ditt personliga engagemang bidrar till en kundupplevelse utöver det vanliga.
Vi ser gärna sökande i alla åldrar eller kanske har du lämnat det aktiva yrkeslivet bakom dig men längtar efter att få komma ut och arbeta någon gång, då och då.
Vi intervjuar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: nina.arkblad@oscarjacobson.com
(org.nr 556066-8088)
Boråsvägen 36
)
523 60 GÄLLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oscar Jacobson Outlet Kontakt
Butikschef
Nina Arkblad nina.arkblad@oscarjacobson.com
9458627