Extrapersonal till Oscar Jacobson Outlet i Gällstad

Oscar Jacobson AB / Butikssäljarjobb / Ulricehamn
2025-08-14


Oscar Jacobson har funnits i Gällstad i ca. 20 år och har en gedigen kundkrets från hela landet.
Nu söker vi Dig, en positiv, utåtriktad och social medarbetare som alltid sätter kunden i första rum. Vi söker Dig som letar efter ett extrajobb och med möjlighet att arbeta både vardagar och helger.
Du brinner för försäljning, service och ditt personliga engagemang bidrar till en kundupplevelse utöver det vanliga.
Vi ser gärna sökande i alla åldrar eller kanske har du lämnat det aktiva yrkeslivet bakom dig men längtar efter att få komma ut och arbeta någon gång, då och då.
Vi intervjuar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: nina.arkblad@oscarjacobson.com

Arbetsgivare
Oscar Jacobson AB (org.nr 556066-8088)
Boråsvägen 36 (visa karta)
523 60  GÄLLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Oscar Jacobson Outlet

Kontakt
Butikschef
Nina Arkblad
nina.arkblad@oscarjacobson.com

Jobbnummer
9458627

