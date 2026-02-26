Extrapersonal till ICA, Coop och Hemköp i Stockholmsområdet
2026-02-26
Vill du bli en del av ett engagerat team i en spännande och fartfylld bransch? Vi på Storesupport by Job&Talent samarbetar med några av Sveriges mest välkända butikskedjor inom dagligvaruhandeln - bland annat City Gross, ICA Maxi, Stora Coop, ICA Supermarket och Willys. Vi erbjuder bemanning vid både akuta och planerade behov, och just nu söker vi dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med ett omväxlande arbete i matbutiker.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare kommer du att arbeta hos flera av våra kunder runtom i Stockholms län. Hos oss får du möjlighet att jobba i olika butiker och på så sätt utveckla dina kunskaper inom detaljhandeln, försäljning och kundservice. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan innefatta kassaarbete, varuplock, inventering, posthantering samt andra butikssysslor.
Personliga egenskaper Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du är butikens ansikte utåt och kundkontakten står i fokus. Du har ett professionellt och tillmötesgående bemötande gentemot kunderna, och du har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer. Du tar egna initiativ och arbetar effektivt även när tempot är högt. Att ge service faller sig naturligt för dig och du strävar alltid efter att ge kunderna en positiv upplevelse.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i matbutik, då det är meriterande för rollen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Det kan till exempel vara studier på minst halvtid (50%), deltidsanställning, eget företag, pensionär eller att du är elitidrottare. Intyg på din huvudsakliga sysselsättning kommer att behöva uppvisas inför eventuell anställning.
Anställningsform
Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Du ska ha möjlighet att arbeta två till tre dagar i veckan, främst måndag-fredag dagtid. Ditt schema kommer att bestå av såväl planerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
