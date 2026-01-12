Extrapersonal till Bose - handyman/tekniker inom bil och ljud
2026-01-12
Bose söker Tekniker - Praktiskt arbete med ljud i bil, timanställning vid behov.
Plats: Mölndal. Ofta med kort varsel, vid behov, vi uppskattar att det är ca 20 timmar/månad
Vi söker dig som gillar att jobba med händerna, skruva isär och bygga om, dra kablar och få saker att fungera i praktiken. Hos oss jobbar du med installation och modifiering av ljudsystem och konceptlösningar i fordon - både i vår verkstad i Mölndal och i kund- eller Bose-ägda bilar.
Vad du kommer att göra
Det här är ett praktiskt jobb i verkstadsmiljö, där du bland annat:
Plockar isär och monterar tillbaka delar av bilens interiör
Installerar högtalare, basar, förstärkare, mikrofoner och sensorer
Drar och bygger kabelhärvor, löder, crimpar och felsöker
Bygger egna fästen och lösningar när färdiga delar inte finns
Justerar och testar systemen, letar och åtgärdar missljud och vibrationer
Anpassar installationer så de både fungerar bra och ser snygga ut
Håller ordning på verktyg, material och arbetsplats
Vem vi tror att du är
Du är en praktisk problemlösare som inte är rädd för att testa, justera och bygga om tills det blir rätt. Du kan till exempel vara:
Bilmekaniker, bilelektriker, mekatroniker eller liknande
Installatör av billjudsanläggningar eller annan fordonsutrustning
Van hobbybyggare/modellbyggare med bra känsla för både el och mekanik
Studerande med praktisk bakgrund
Vi ser gärna att du:
Är van vid verktyg som lödkolv, crimptång, borr, såg m.m.
Kan jobba självständigt och ta ansvar för dina installationer
Har känsla för detaljer och finish
Har B-körkort
Extra plus om du har erfarenhet av:
Slipning, målning, lack, foliering
Arbete med tyg, läder eller akustikmaterial
Vad vi erbjuder
Ett praktiskt och varierat jobb där inget fordon är det andra likt
Arbete i ett erfaret team hos ett av världens ledande företag inom sig bransch
Shyssta villkor och marknadsmässig ersättning
Behovanställning, snabba ryck när det kommer in jobb. Kan innebära jobb på helger och kvällar
Ansökan och mer informationHar du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta vår rekryteringspartner Bergvik & Partners, Ulf Magnusson, Ulf.Magnusson@xlnt.se
Urvalet sker löpande. Välkommen med din ansökan
