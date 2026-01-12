Extrapersonal till Bose - handyman/tekniker inom bil och ljud

Bergvik & Partners AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-12


Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bergvik & Partners AB i Göteborg, Jönköping, Värnamo, Ödeshög, Höganäs eller i hela Sverige

Bose söker Tekniker - Praktiskt arbete med ljud i bil, timanställning vid behov.

Plats: Mölndal. Ofta med kort varsel, vid behov, vi uppskattar att det är ca 20 timmar/månad
Vi söker dig som gillar att jobba med händerna, skruva isär och bygga om, dra kablar och få saker att fungera i praktiken. Hos oss jobbar du med installation och modifiering av ljudsystem och konceptlösningar i fordon - både i vår verkstad i Mölndal och i kund- eller Bose-ägda bilar.
Vad du kommer att göra
Det här är ett praktiskt jobb i verkstadsmiljö, där du bland annat:

Plockar isär och monterar tillbaka delar av bilens interiör

Installerar högtalare, basar, förstärkare, mikrofoner och sensorer

Drar och bygger kabelhärvor, löder, crimpar och felsöker

Bygger egna fästen och lösningar när färdiga delar inte finns

Justerar och testar systemen, letar och åtgärdar missljud och vibrationer

Anpassar installationer så de både fungerar bra och ser snygga ut

Håller ordning på verktyg, material och arbetsplats

Vem vi tror att du är
Du är en praktisk problemlösare som inte är rädd för att testa, justera och bygga om tills det blir rätt. Du kan till exempel vara:

Bilmekaniker, bilelektriker, mekatroniker eller liknande

Installatör av billjudsanläggningar eller annan fordonsutrustning

Van hobbybyggare/modellbyggare med bra känsla för både el och mekanik

Studerande med praktisk bakgrund

Vi ser gärna att du:

Är van vid verktyg som lödkolv, crimptång, borr, såg m.m.

Kan jobba självständigt och ta ansvar för dina installationer

Har känsla för detaljer och finish

Har B-körkort

Extra plus om du har erfarenhet av:

Slipning, målning, lack, foliering

Arbete med tyg, läder eller akustikmaterial

Vad vi erbjuder
Ett praktiskt och varierat jobb där inget fordon är det andra likt

Arbete i ett erfaret team hos ett av världens ledande företag inom sig bransch

Shyssta villkor och marknadsmässig ersättning

Behovanställning, snabba ryck när det kommer in jobb. Kan innebära jobb på helger och kvällar

Ansökan och mer informationHar du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta vår rekryteringspartner Bergvik & Partners, Ulf Magnusson, Ulf.Magnusson@xlnt.se eller 070-5690928Urvalet sker löpandeVälkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7023570-1782296".

Arbetsgivare
Bergvik & Partners AB (org.nr 559380-6705), https://jobb.bergvikpartners.se
Östra Hamngatan 16 (visa karta)
411 09  GÖTEBORG

Arbetsplats
Bergvik & Partners

Jobbnummer
9677507

Prenumerera på jobb från Bergvik & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bergvik & Partners AB: