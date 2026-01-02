Extrapersonal sökes till servering och bar säsongen 25/26

Klövsjöfjäll AB / Servitörsjobb / Berg
2026-01-02


Vi söker glada och serviceinriktade extrapersonal som vill arbeta hos oss vid behov inom servering, spa och pub.
Arbetet passar perfekt för dig som vill jobba extra vid sidan av studier, distansjobb eller helt enkelt vill ha ett omväxlande jobb i en social miljö.
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Gillar att ge god service och möta människor
Är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel
Trivs med varierande arbetsuppgifter

Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom servering, spa, pub eller liknande serviceyrken
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och socialt extrajobb
Trevliga kollegor och härlig arbetsmiljö

Ett perfekt jobb för dig som studerar, jobbar hemifrån och vill ha miljöombyte, eller bara vill jobba extra vid sidan av annat

Publiceringsdatum
2026-01-02

Om företaget
Hotell Klövsjöfjäll ligger vackert beläget i södra Jämtland, i Bergs kommun, mitt i den storslagna naturen. Här kombineras fjällens lugn med den friska luften, och vi strävar efter att ge våra gäster en varm och genuin upplevelse. Under sommar och höst serverar vi frukost och middag, medan vi under vintermånaderna serverar frukost, lunch och middag till våra gäster - både konferensgäster och privatgäster, såsom par och barnfamiljer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: igor@klovsjofjall.se

Arbetsgivare
Klövsjöfjäll AB (org.nr 556190-9598)
Katrinavägen 21 A (visa karta)
845 97  KLÖVSJÖ

Arbetsplats
Hotell Klövsjöfjäll

Kontakt
Restaurangchef
Igor Ivos
igor@klovsjofjall.se
0728773847

Jobbnummer
9667893

