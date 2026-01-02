Extrapersonal sökes till servering och bar säsongen 25/26
2026-01-02
Vi söker glada och serviceinriktade extrapersonal som vill arbeta hos oss vid behov inom servering, spa och pub.
Arbetet passar perfekt för dig som vill jobba extra vid sidan av studier, distansjobb eller helt enkelt vill ha ett omväxlande jobb i en social miljö.
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Gillar att ge god service och möta människor
Är flexibel och har möjlighet att hoppa in med kort varsel
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom servering, spa, pub eller liknande serviceyrken
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och socialt extrajobb
Trevliga kollegor och härlig arbetsmiljö
Ett perfekt jobb för dig som studerar, jobbar hemifrån och vill ha miljöombyte, eller bara vill jobba extra vid sidan av annatPubliceringsdatum2026-01-02Om företaget
Hotell Klövsjöfjäll ligger vackert beläget i södra Jämtland, i Bergs kommun, mitt i den storslagna naturen. Här kombineras fjällens lugn med den friska luften, och vi strävar efter att ge våra gäster en varm och genuin upplevelse. Under sommar och höst serverar vi frukost och middag, medan vi under vintermånaderna serverar frukost, lunch och middag till våra gäster - både konferensgäster och privatgäster, såsom par och barnfamiljer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: igor@klovsjofjall.se Arbetsgivare Klövsjöfjäll AB
(org.nr 556190-9598)
Katrinavägen 21 A (visa karta
)
845 97 KLÖVSJÖ Arbetsplats
Hotell Klövsjöfjäll Kontakt
Restaurangchef
Igor Ivos igor@klovsjofjall.se 0728773847 Jobbnummer
9667893