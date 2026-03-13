Extrapersonal sökes till italiensk restaurang köksassistent vid behov

Cf catering AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-03-13


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cf catering AB i Stockholm

Extrapersonal sökes till italiensk restaurang - köksassistent vid behov
Vi söker en engagerad och flexibel person som vill arbeta extra vid behov och hjälpa till i köket på vår italienska restaurang. Rollen innebär att assistera våra kockar i det dagliga arbetet och bidra till att köket fungerar smidigt även under högre tempo.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Assistera kockarna med förberedelser och enklare matlagning

Förbereda råvaror och ingredienser

Hålla ordning och rent i köket

Disk och övriga köksrelaterade uppgifter

Vi söker dig som:
Är noggrann, stresstålig och har god samarbetsförmåga

Är flexibel och kan hoppa in vid behov, kvällar och helger

Gillar att arbeta i ett högt tempo

Tidigare erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är positiv, arbetsvillig och vill lära dig.
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat i ett passionerat team

Möjlighet att få erfarenhet från restaurangbranschen

Flexibla arbetspass vid behov

Låter det intressant? Skicka gärna en kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@dadante.se

Arbetsgivare
Cf catering AB (org.nr 559327-8863)
Vantörsvägen 262 Våning 1 (visa karta)
129 57  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9795254

Prenumerera på jobb från Cf catering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cf catering AB: