2026-03-13
Extrapersonal sökes till italiensk restaurang - köksassistent vid behov
Vi söker en engagerad och flexibel person som vill arbeta extra vid behov och hjälpa till i köket på vår italienska restaurang. Rollen innebär att assistera våra kockar i det dagliga arbetet och bidra till att köket fungerar smidigt även under högre tempo.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Assistera kockarna med förberedelser och enklare matlagning
Förbereda råvaror och ingredienser
Hålla ordning och rent i köket
Disk och övriga köksrelaterade uppgifter
Vi söker dig som:
Är noggrann, stresstålig och har god samarbetsförmåga
Är flexibel och kan hoppa in vid behov, kvällar och helger
Gillar att arbeta i ett högt tempo
Tidigare erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är positiv, arbetsvillig och vill lära dig.
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat i ett passionerat team
Möjlighet att få erfarenhet från restaurangbranschen
Flexibla arbetspass vid behov
Låter det intressant? Skicka gärna en kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@dadante.se
Vantörsvägen 262
129 57 HÄGERSTEN
