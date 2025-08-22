Extrapersonal sökes inom lager och logistik - Malmö/Staffanstorp
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera detta med att arbeta inom lager? Vill du vidare bli del av ett härligt gäng konsulter som brinner för lager och logistik? Tveka då inte med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som student eller extrapersonal hos oss kommer du att få arbeta vid behov ute hos vår kund. Kunden är placerad i både Malmö och Staffanstorp och arbetsuppgifterna kan omfatta allt från orderplock och containertömning till lastning och lossning av gods. Som konsult innebär det att du kan komma att variera vilken arbetsplats du är på samt vilka arbetsuppgifter du utför.
Arbetstiderna är varierande, men arbetet är främst förlagt mellan mån-fre 07:00-16:00. Dina arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet av lager är meriterande hos kunden, och truckkort ses som ett plus. Vår kund arbetar inom e-handel och har ett förväntat högt tryck under hösten och vintern. Såldes blir det viktigt att man trivs att arbeta i ett högt tempo och är bekväm med ett mer fysiskt arbete då det även kan förekomma tunga lyft.
Containertömningar
Orderplock av varor
Paketering
Truckkörning
Profil och tidigare erfarenheter
Vi ser gärna att du är tillgänglig minst 2-3 dagar i veckan för att du ska kunna vara aktuell för tjänsten. Då det främsta arbetet är förlagt mån-fre är det under dessa dagar vi har mest behov. För att kunna lyckas i din roll som konsult tror vi vidare att du är flexibel och kommunikativ kring din tillgänglighet.
Krav
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Meriterande
Körkort och bil
Truckkort A + B + D1
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
