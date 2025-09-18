Extrapersonal sökes - lokalvård inom kollektivtrafiken i Lidköping

Rimab Facility Service AB / Städarjobb / Lidköping
2025-09-18


Vi söker personal till lokalvårdsuppdrag inom kollektivtrafiken i Lidköping!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till en ren och trivsam miljö för resenärer i kollektivtrafiken? Vi söker nu dig som vill arbeta med lokalvård i en spännande miljö.
Om tjänsten Arbetet innebär lokalvård på olika platser inom kollektivtrafiken, där du ansvarar för att hålla ytor rena och välskötta. Arbetsuppgifterna kan variera och inkludera både regelmässig städning, storstädning och serviceuppdrag. Arbetet sker i miljöer med många människor i rörelse, vilket ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och hög servicekänsla.
Vi söker dig som:

Är över 18 år och har minst gymnasieutbildning.
Har tidigare erfarenhet av serviceyrken, gärna inom lokalvård
Har svenska SFI lägst nivå C och kan kommunicera väl i tal och skrift
Har B-körkort (krav, då resor med bil förekommer i tjänsten)
Är ansvarsfull, noggrann och kan arbeta självständigt även i högt tempo



Meriterande är om du har:

Dokumenterad städutbildning (SRY, PRYL eller motsvarande)
Hygienutbildning och/eller kunskap i INSTA 800


Vi erbjuder:

Anställning på helger inom kollektivtrafikens spännande miljö
Kollektivavtalsenlig lön

Ett varierande och självständigt arbete där din insats gör skillnad för resenärerna

Så ansöker du Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Bifoga gärna kursintyg från städutbildningar om du har det.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rimab Facility Service AB (org.nr 556345-6226), http://www.rimab.com/

Kontakt
Tomasz Naguszewski
tomasz@rimab.com

Jobbnummer
9516132

