Extrapersonal: Receptionist till Hotel Arena i Göteborg
Got City Center Hotels AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Got City Center Hotels AB i Göteborg
, Borås
, Jönköping
, Kristianstad
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Hotel Arena är ett mindre hotell i centrala Göteborg, några minuters gångpromenad från Centralstationen och Ullevi. Verksamheten ingår i hotellgruppen GCCH. Hotellet ingår även i kedjan Best Western.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, tar betalningar och liknande.
I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa kollegorna inom frukost och städ. På hotellet arbetar vi alla ihop och samarbetar alltid mellan avdelningarna.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster.
Du ska vara flexibel, trivas med att arbeta i team samtidigt som du klarar av att vara självständig då man ofta arbetar ensam i receptionen. Du får gärna tycka om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vad vi söker:
Vi söker extrapersonal till både förmiddag & eftermiddag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295706-1861955". Arbetsgivare Got City Center Hotels AB
(org.nr 559428-9844), https://jobs.gcch.se
Baldersgatan 4 (visa karta
)
411 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Gcch Jobbnummer
9764132