Extrapersonal och sommarjobb till toppmodernt lager i Nybro
2025-08-29
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vill du jobba extra på ett toppmodernt e-handelslager? Vi söker nu dig som kanske redan arbetar deltid eller studerar och vill ha ett extrajobb hos vår kund i Nybro.
Om du är en person som gillar att jobba självständigt, är flexibel och tar ansvar, då är du rätt person för oss! Vi värdesätter att du har en känsla för kvalitet och hög arbetsmoral. Förmågan att samarbeta, vara prestigelös och redo att kavla upp ärmarna är också högt värderat hos oss.
Arbetsuppgifterna inkluderar orderplock med truck eller arbete i vår automationsanläggning. Lagret innehåller designmöbler och inredning, vilket innebär att noggrannhet och omsorg är viktigt.
Vi letar just nu efter personer som är intresserade av att jobba minst 2-3 dagar i veckan mellan mån-fre och kan vara tillgänglig dagtid med start omgående.
Observera att för att vara aktuell för den här tjänsten så behöver du ha en annan huvudsakligsysselsättning, antingen heltidsstudier eller ett annat arbete på minst 50%.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss på Insitepart får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor· Du har erfarenhet av lager- och logistikarbete (systemvana är det ett plus).
• Du har ett truckkörkort A1-A4, B1-B4.
• Du behärskar svenska i både tal och skrift.
• Punktlighet är en självklarhet för dig.
• Du är självgående, noggrann och ansvarstagande.
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier på 100% eller arbete på 50%) Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
