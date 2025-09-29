Extrapersonal helger och kvällar Plantagen Skövde
2025-09-29
Vi på Plantagen brinner för att inspirera våra kunder till ett grönare liv. Nu söker vi extrapersonal som vill stärka upp vårt team i Skövde.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som extrapersonal hos oss kommer du arbeta och hjälpa till där det behövs som mest. Arbetsuppgifterna består av mycket kassaarbete där du ska ge våra kunder bästa möjliga service.
Tjänsten är tidsbegränsad året ut och innebär i grunden arbete varannan helg, samt vardagar och kvällar när behov uppstår. Perfekt för dig som vill kombinera studier, annat arbete eller bara älskar att omge dig med växter och människor!
Vi söker dig som
• Gillar att arbeta i ett högt tempo och kan ta egna initiativ.
• Har ett serviceinriktat och positivt bemötande.
• Trivs med både fysiskt arbete och kundkontakt.
• Är flexibel och kan hoppa in extra vid behov.
Tidigare erfarenhet från detaljhandel, trädgård eller serviceyrken är meriterande - men inget krav.
Vi erbjuder
• En inspirerande arbetsmiljö där det alltid händer något nytt.
• Härliga kollegor och ett starkt team.
• Chansen att utveckla dina kunskaper om växter, trädgård och detaljhandel.
Vill du bli en del av vårt gäng? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober hälsar Johan och teamet i Skövde. Ersättning
Lön enligt handelns kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plantagen Sverige AB
(org.nr 556610-3015), https://www.plantagen.se/ Arbetsplats
Plantagen Jobbnummer
9531313