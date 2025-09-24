Extrapersonal badvärd/bowlingpersonal till simhallen och bowlinghallen
Lycksele kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Lycksele Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Lycksele
2025-09-24
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Lycksele simhall och bowlinghall söker en timanställd bowlingpersonal och badvärd!
Bad & Bowling ingår i Fritidsenheten och har 10 årsanställda. På Lycksele simhall arbetar personalen engagerat och med gott värdskap mot tydliga mål. Vi är en viktig rekreationsanläggning för allmänhet, skola, föreningar och har generösa öppettider.
I simhallen har du ett intressant och omväxlande arbete. Tillsammans med övrig personal ska du arbeta i kassan, i serveringen och med badbevakning. Vi har alla i arbetsgruppen ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och att leverera högsta möjliga service till våra besökare. Vi ser till att lokalerna är rena och fräscha samt att alla besökare känner sig säkra och trygga i anläggningen.
I dina arbetsuppgifter i bowlinghallen ingår försäljning av bowlingspel och fika, bokning av kunder i bokningssystemet och med ett gott värdskap se till så att alla gäster får en trevlig stund i bowlinghallen. Skötsel och felavhjälpning av bowlingmaskinerna förekommer och därför är det viktigt att du har en god teknisk förståelse. I bowlinghallen arbetar du ensam vilket förutsätter att du är bra på att ta ansvar och arbeta självständigt.
Extrapersonal innebär timanställning vid behov dagtid, kvällstid och helg. Det kan vara möjligt att kombinera detta extrajobb med annat jobb eller studier.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är minst 18 år och som är sim- och livräddningskunnig. Du är lyhörd, har lätt för att förstå och sätta dig in i andras situation och gillar att vara på en arbetsplats där man har fokus på glädje. Som person ser vi gärna att du har hög servicekänsla och stort engagemang. Det är även viktigt att du har god problemlösningsförmåga och att du kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar.
Vi utbildar personal i alla förekommande arbetsuppgifter.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Deltid
Tillträde: 2025-10-13, eller enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen. Vi följer dock Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta och kan därför ställa krav på en viss minimiålder beroende på typ av tjänst.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på simhallen och bowlinghallen? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1212, senast 2025-10-08. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Enhetschef Fritid
Jenny Lidqvist jenny.lidqvist@lycksele.se 076-146 92 17 Jobbnummer
9524726