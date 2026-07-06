Extrapersonal - Butiksplock och demo i Skövde med omnejd
Retail24 Sweden AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-07-06
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Retail24 söker nu extrapersonal till butiksplock och demo i Skövde med omnejd.
Vi söker dig som brinner för serviceyrket och gillar att arbeta både självgående och vara en del av ett team med högt tempo.
Att jobba som merchandiser för Retail24 kan innebära att du jobbar i flera olika butiker under samma dag. Som merchandiser besöker du butiker för att hjälpa till med varuplock på uppdrag av våra kunder. Du kommer endast plocka upp våra kunders produkter i hyllorna, inget annat.
Ditt jobb är att se till att vår kunds hylla i butiken är välfylld och fin! Du ansvarar också för att fylla upp respektive kunds exponeringar och gavlar under butiksbesök. I denna roll kommer du få arbeta under eget ansvar
Vi söker dig som:
Har hög arbetsmoral
En positiv lagspelare
Utåtriktad och noggrann i ditt arbete.
Som demopersonal hos Retail24 kommer du att representera våra kunders välkända varumärken. Vi har många spännande uppdrag inom både demo, event & sampling.
Jobbet är flexibelt och varierande med stora möjlighet att utvecklas inom Retail24.
Vi söker dig som:
Är du utåtriktad, social & tycker om att jobba med kundkontakt.
Söker ett jobb med flexibelt schema.
Vill jobba med demo inom olika områden, har du ett intresse för mat, skönhet eller hälsa har vi flera olika spännande möjligheter för dig.
Tjänsten har varierande arbetstider. Jobbet är perfekt för dig som vill ha ett kul extrajobb med mycket kundkontakt. Jobbar du för andra demobolag samtidigt ser vi inte det som något problem.
Retail24 erbjuder dig:
Lön enligt handelskollektivavtal + milersättning.
Utvecklingsmöjligheter hos Retail24.
Arbeta med stora kända varumärken.
Självständigt och flexibelt arbete.
Krav är följande:
Svenska, flytande.
Körkort & Bil
Du behöver i denna tjänst ha körkort samt egen bil, detta då du kan komma att besöka flera olika butiker under samma arbetsdag.
Hos Retail24 finns även möjlighet att jobba med fler uppdrag för våra kunder, b.la. har vi uppdrag inom elektronikhandeln. Har du tekniskt intresse har vi möjligheter till uppdrag inom denna kategori. Vi utvecklar gärna under intervju.
Rekrytering sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.https://retail24.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Retail24 Sweden AB
(org.nr 559006-4696)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail24 Jobbnummer
9994280