Extraknäck i Varberg för dig som är 13 år eller äldre!
NJK Clean AB / Säljarjobb / Varberg Visa alla säljarjobb i Varberg
2025-09-15
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NJK Clean AB i Varberg
Om jobbet Vill du börja tjäna egna pengar på ett enkelt och roligt sätt? Vi söker ungdomar i Varberg som vill hjälpa till att sprida vår produkt, Tvättlappen - ett smart och miljövänligt tvättmedel i arkform.
Så funkar det:
Du går runt och säljer Tvättlappen till folk i ditt valda område.
Du jobbar när det passar dig - efter skolan, på helger eller lov.
Du får minst 40% i provision på varje försäljning - så ju mer du säljer, desto mer tjänar du!
Det här passar dig som:
Är social, framåt och gillar att prata med människor.
Har lätt för att ta kontakt med folk och vågar ta initiativ.
Vill ha ett eget litet extraknäck och tjäna pengar på egen hand.
Vill prova något nytt, bygga självförtroende och få värdefull erfarenhet. Inga förkunskaper behövs - vi visar dig allt du behöver kunna!
Låter det intressant? Skicka ett mail så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Ansökningarna skickas via mejl till max@tvattlappen.se
E-post: max@tvattlappen.se Arbetsgivare NJK Clean AB
(org.nr 559507-4369) Jobbnummer
9509660