Extrajobbb inom industri och lager | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-07-24
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eller i hela Sverige
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som studier eller deltidsarbete. Hos oss får du chansen att bidra med din positiva energi och bli en del av ett fantastisk team i Halmstad!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som medarbetare inom industri, produktion och lager kommer du att arbeta med varierande uppgifter som inkluderar hantering av material, paketering och kvalitetssäkring. Du bidrar till att säkerställa effektiva produktionsprocesser och upprätthåller ordning på lagret.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som studier eller deltidsarbete. Du behöver ha tillgång till bil och körkort, samt kunna kommunicera flytande på svenska i både tal och skrift. Din förmåga att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetstider är avgörande, liksom din förmåga att bidra med positiv energi och noggrant genomföra dina arbetsuppgifter.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom industri, produktion eller lager. Kunskaper i att hantera olika typer av maskiner eller utrustning ses som en fördel, liksom erfarenhet av att följa säkerhetsrutiner noggrant. Har du dessutom en utbildning inom logistik eller teknik kan det stärka din ansökan ytterligare. En god fysisk kondition och vana vid arbete i högt tempo är också uppskattat.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta konsultchef Karin Ludvigsson, karin.ludvigsson@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8118761". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Horngatan 4 (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10010820