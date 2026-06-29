Extrajobbare till lager i centrala Stockholm sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vi söker extrajobbare till vår kunds lager i centrala Stockholm. Jobbet passar dig som vill arbeta fysiskt och aktivt, ta eget ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lagerverksamheten fungerar effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt fastställda rutiner
• Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
• Hantering av returer och avvikelser
• Säkerställa ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
• Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med högt tempo
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till hög kvalitet
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Talar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Stockholm
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9983125