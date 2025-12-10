Extrajobbare sökes till Tillverkningsindustri och Logistik!
Tjänstebeskrivning
Vi söker ansvarstagande personer som vill arbeta extra hos oss!
Oavsett om du är student, har en annan huvudsaklig sysselsättning eller helt enkelt letar efter nya utmaningar på deltid, erbjuder vi en spännande möjlighet att bli en del av vår verksamhet. Vi söker nu flexibla extrajobbare för arbete inom tillverkningsindustri, logistik och montering.
Som extrajobbare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom:
Tillverkningsindustri: Maskinövervakning, montering och enklare tekniska uppgifter.
Logistik: Lagerhantering, orderplock, packning och lastning.
Montering: Sammanställning av produkter, kvalitetskontroller och förberedelser för leverans.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• Är minst 18 år
• Har en vilja att utvecklas och gillar att ta egna initiativ
• Är noggrann och mån om säkerheten
• Är flexibel, kan hoppa in och arbeta vid behov
• Är samarbetsorienterad, och gör ditt bästa för att hjälpa både kunder och arbetskamrater
• Är orädd, vågar fråga och delar dina tankar och synpunkter.
• Datorvana
Vad erbjuder vi dig?
• Ett varierande och flexibelt extrajobb
• Möjlighet att lära dig nya färdigheter och växa i rollen
• En positiv arbetsmiljö med trevliga kollegor
• Flextid och möjlighet att arbeta på olika skift (dag, kväll, helg)
• Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av en framåtsträvande och spännande industriell miljö!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via telefon eller e-post behandlas inte.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
