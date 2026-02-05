Extrajobba som truckförare på Haglöfs!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-02-05


Publiceringsdatum
2026-02-05

Dina arbetsuppgifter
Som truckförare på Haglöfs kommer du att ingå i lagerteamet och vara en viktig del i kundens logistiska flöde. Ditt arbete innefattar bland annat:

Mottagning och lossning av varor

Plockning, packning och påfyllning i lager

Körning av olika trucktyper, inklusive skjutstativ och motvikt

Säker hantering och förflyttning av gods enligt gällande rutiner

Kvalitetskontroller och rapportering av avvikelser

Bidra till ordning, struktur och säker arbetsmiljö

Din erfarenhet
Vi söker dig som har relevant erfarenhet och egenskaper för att trivas i rollen:

Innehar giltigt truckkort (A och/eller B beroende på trucktyp)

Erfarenhet av skjutstativtruck och/eller arbete i höglager är meriterande

Förmåga att arbeta självständigt och i team samt att följa rutiner

God förståelse för säkerhet och kvalitet i arbetsmiljön

Arbetstider
7-16
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband vid eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Du kan även se våra lediga tjänster på jobb.libera.se/jobs
Hälsningar från teamet på Libera

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7180068-1826702".

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9725669

