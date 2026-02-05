Extrajobba som truckförare på Haglöfs!
Som truckförare på Haglöfs kommer du att ingå i lagerteamet och vara en viktig del i kundens logistiska flöde. Ditt arbete innefattar bland annat:
Mottagning och lossning av varor
Plockning, packning och påfyllning i lager
Körning av olika trucktyper, inklusive skjutstativ och motvikt
Säker hantering och förflyttning av gods enligt gällande rutiner
Kvalitetskontroller och rapportering av avvikelser
Bidra till ordning, struktur och säker arbetsmiljö
Din erfarenhet
Vi söker dig som har relevant erfarenhet och egenskaper för att trivas i rollen:
Innehar giltigt truckkort (A och/eller B beroende på trucktyp)
Erfarenhet av skjutstativtruck och/eller arbete i höglager är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i team samt att följa rutiner
God förståelse för säkerhet och kvalitet i arbetsmiljön
Arbetstider
7-16
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband vid eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Du kan även se våra lediga tjänster på jobb.libera.se/jobs
