Extrajobba som truckförare på DSV i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-03-02
Söker du ett flexibelt och utvecklande extrajobb? Vår spännande samarbetspartner välkomnar dig till en möjlighet där du kan kombinera annan huvudsaklig sysselsättning, såsom studier, eget företag eller annat deltidsjobb, med ett aktivt arbete!
I arbetsuppgifterna ingår främst truckkörning men kan även tillkomma registrering med handdator samt sortering av gods och paket. Vissa administrativa arbetsuppgifter som avvikelserapportering, skadehantering och registreringar i våra system kan ingå i tjänsten. Förutom arbetskamraterna på DSV kommer du att ha ett nära samarbete med dess chaufförer och i vissa fall kunder.
Arbetstiderna är förlagda under kvälls- och nattid, mellan 15-19 och 02-06. Det innebär en bra möjlighet att kombinera studierna med extrajobb för dig som vill dryga ut studentkassan.
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete samt har truckkort. Körkort är meriterande för tjänsten.
Din personlighet kännetecknas av stark servicekänsla och noggrannhet. Du är stresstålig och kan arbeta under viss tidspress. Du gillar att jobba i grupp och har ett flexibelt förhållningssätt. Krav på A1 och B1 truckkort, resterande behörigheter är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Björnvägen 4 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9771330