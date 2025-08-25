Extrajobba som truckförare i Alvesta!
2025-08-25
Vi söker dig som vill arbeta extra/vid behov inom logistik och produktion i en dynamisk miljö i Alvesta. Arbetet innefattar truckkörning, materialhantering och orderplock. Vi ser gärna att du är noggrann, engagerad och flexibel. Intressant? Sök idag!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
• Registrera inkommande och utgående varor
• Påfyllning av material till produktionen
• Plocka beställningsorder med hjälp av skjutstativtruck (B3)
• Hantera tyngre lyft vid behov
Övrig information:
Placeringsort: Alvesta
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Behovsanställning
Arbetstider: Varierande beroende på behov men främst dagtid.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
DETTA SÖKER VI
Vi sätter stort värde vid din personlighet och ser gärna att du är engagerad, noggrann och flexibel. Du trivs i en mindre arbetsgrupp och är initiativtagande i ditt arbete.Kvalifikationer
• Truckkort med erfarenhet av skjutstativtruck (B3)
• Grundläggande datorkunskaper
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil om du ej utgår från Alvesta
• Driver eget eller har annat deltidsjobb/ studier på minst 50%.
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra tyngre truckar (främst B3)
• Tidigare arbete i en producerande verksamhet
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
