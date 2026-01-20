Extrajobba som terminalarbetare på PostNord TPL!
Lagerjobb / Ljungby
2026-01-20
Söker du ett extrajobb att kombinera studier med? Då har vi tjänsten för dig, jobba på Postnord TPL i Ljungby!
Nu söker vi nya medarbetare åt Postnord TPL i Ljungby med start i mitten på mars. PostNord TPL är den snabbast växande och den ledande tredjepartslogistikoperatören i Sverige och Norden. På arbetsplatsen förekommer det returhantering och plock & pack. Du kommer till en terminal med engagerade medarbetare, där det är högt till tak, god stämning i arbetslaget och möjlighet att utvecklas inom företaget. Du blir del av en arbetsplats där din noggrannhet i kombination med din förmåga att vara effektiv kommer väl till pass.
Arbetstiderna är vanligast förlagda mellan 06.15-14.51 & 15.00-00.00 måndag- torsdag. På fredagar är arbetstiderna 15.00-20.30.
Ett krav är att du ska kunna jobba minst 2 vardagspass i veckan men också kan ha möjlighet att hoppa in på kort varsel.
Du kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund
DETTA SÖKER VI
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
• Har viljan att utvecklas och bli bättre varje arbetspass.
• Är ansvarsfull & har god känsla för detaljer.
• Engagemang och tillgänglighet.
Ytterligare krav är:
• Anmärkningsfritt belastningsregister.
• Goda kunskaper i svenska, både tal & skrift.
• Har minst 1 år studier kvar.
Det är meriterande om du även har truckkort.
