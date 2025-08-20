Extrajobba som servicedeskmedarbetare hos Atea!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Luleå
2025-08-20
Atea söker servicedeskmedarbetare till kund i Luleå! Är du student och vill bygga på din arbetslivserfarenhet i kombination med dina studier? I denna roll får du möjligheten att ta vara på din drivkraft och utvecklas personligt samtidigt som du utvecklar dina kunskaper i att jobba med IT och lösa problem. Sök redan idag! Urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker studenter till extraarbete som servicedeskmedarbete för Ateas räkning i Luleå. Du kommer arbeta för Atea mot utvalda kunder. I din roll kommer du främst ha ansvar för att hantera ärenden av både beställningar och felanmälningar. Ditt främsta arbete kommer ha fokus på support via telefon och mail där du jobbar med inkommande ärenden. För att få rätt förutsättningar i arbetet kommer du få en gedigen introduktion i arbetsuppgifterna och de olika systemen du kommer använda. För att arbetet ska kombineras med dina studier på bästa sätt är passen belagda kvällar och helger. Du blir en del av vår härliga pool av studenter som idag jobbar via oss hos Atea.
Arbetet är strukturerat utefter checklistor och du kommer ha tydliga instruktioner på hur du ska prioritera och agera i din roll. Det handlar om att hantera flera bollar i luften och samtidigt hålla fokus på att ge högklassig service. Dina arbetspass kommer att anpassas så att de kan kombineras med dina studier och vi kommer tillsammans med Atea arbeta med god framförhållning vid bokning av pass.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande här!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
• Ta emot inkommande felanmälningar från kund via telefon och mejl
• Samordna tekniker i olika felhanteringssituationer
• Samarbeta med kunden för att identifiera och åtgärda tekniska problem
• Vara en lagkamrat som ställer upp för varandra i poolen
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst två år kvar av dina studier
• Har tidigare bakgrund inom IT, utbildning alternativt ett stort intresse för IT
• Skriver och talar svenska flytande, då språket används i det dagliga arbetet
• Kan arbeta två pass i veckan under kvällar och helger
• Du ska kunna utföra majoriteten av passen fysiskt på plats på Ateas kontor i Luleå
• Kan arbeta under lov och större högtider
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Strukturerad
• Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Atea finns i sju länder i Norden och Baltikum, har ca 6 800 medarbetare, marknadsledare i Norden och Baltikum och är den näst största it-infrastrukturleverantören i Europa. I Sverige har de 2 000 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Omkring 1 000 av dess är konsulter. Varaktighet, arbetstid, etc.
