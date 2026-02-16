Extrajobba som lastbil/testförare till framtidens lastbilar
Manpower AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-16
We Transport Goods To deliver Knowledge. Är du pensionär, student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill köra lastbil på ett meningsfullt sätt? Nu söker vi dig som vill jobba extra som chaufför hos Scania Transportlaboratorium i deras utrikesflöde mellan Danmark och Holland. Här får du inte bara köra moderna fordon, utan också testa nya system och bidra med värdefull feedback som formar framtidens lastbilar.
Du blir anställd av Manpower och arbetar på plats hos Scania. För att kunna ta uppdrag behöver du ha en annan sysselsättning på minst 50%, och vi ser gärna att du laddar upp ett intyg i samband med ansökan.
Arbetet innebär bland annat
Utrikestransporter från Ishöj (DK) till Zwolle (NL)
Att ge löpande feedback på produkter och tjänster
Medverkan vid tester och intervjuer med ingenjörer från R&D
Ad hoc-körningar inom Sverige och Europa vid behov
Säker lastsäkring enligt gällande regler
Om jobbet!
Hos Scania handlar jobbet om mer än att flytta gods. Din erfarenhet hjälper direkt i utvecklingen av nästa generations fordon, även från andra tillverkare.
Din anställningsort kommer att vara Malmö men du kommer att utgå från Ishøj (Köpenhamn) och köra till Götaström eller Zwolle (Nederländerna). Du kommer inte att lasta själv men är ansvarig för att lasten är förankrad på ett säkert sätt. En stor del av ditt arbete kommer att vara att testa och utvärdera nya lastbilar, en del har inte kommit ut på marknaden än. Arbetstider varierar och är förlagda dagtid, kväll och natt under både vardagar och helger. Du kommer att ha tillgång till eget rum vid övernattning.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och kan bidra med körningar både dag- och nattid. Du har ett starkt intresse för transportbranschen, teknik och utveckling, och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du samarbetar väl med kollegor och är noggrann i ditt arbete. Att följa regler och rutiner är en självklarhet för dig, och du värnar alltid om säkerheten - både för dig själv och för godset. Har du dessa egenskaper, då är du rätt person för uppdraget.
Därutöver söker vi dig som
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, pension, deltidsarbete etc.)
Kan arbeta extra under dag, kväll, natt samt helger
Har CE-körkort
Har ett giltigt YKB
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Har tillgång till egen bil
Har giltigt pass
Har en god datorvana
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en Konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vill du vara med på resan mot framtidens transportlösningar?
Skicka in din ansökan och bli en del av Scania Transportlaboratorium - där innovation möter verklighet!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Claus Thomsen via epost claus.thomsen@manpower.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
