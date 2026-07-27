Extrajobba som lagermedarbetare i Eskilstuna!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-07-27


Visa alla lagerjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige

Uppdraget
Vi söker engagerade lagermedarbetare för extrajobb i Eskilstuna med omnejd. I rollen ingår du i ett team som ansvarar för mottagning, hantering och utleverans av varor samt att upprätthålla ett säkert och effektivt lagerflöde. Tjänsten passar dig som trivs i ett tempo där noggrannhet, ansvarstagande och samarbetsförmåga värderas högt.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Dina arbetsuppgifter
Mottagning, lossning och kontroll av inkommande gods

Plockning, packning och påfyllning enligt uppsatta rutiner

Körning av truckar och annan materialhanteringsutrustning beroende på behörighet

Kvalitetskontroller, märkning och rapportering av avvikelser

Upprätthålla ordning, säkerhet och god arbetsmiljö i lagret

Deltagande i förbättringsarbete för effektivare processer

Din erfarenhet

Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är meriterande

Giltigt truckkort är meriterande beroende på arbetsuppgifter

Erfarenhet av att arbeta i team och följa rutiner samt instruktioner

Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Arbetstider
Dagtid 7-16
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Du kan även se våra lediga tjänster på jobb.libera.se/jobs
Hälsningar från teamet på Libera

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131912-2118079".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
10013252

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