Extrajobba som lagermedarbetare i Eskilstuna!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-07-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vi söker engagerade lagermedarbetare för extrajobb i Eskilstuna med omnejd. I rollen ingår du i ett team som ansvarar för mottagning, hantering och utleverans av varor samt att upprätthålla ett säkert och effektivt lagerflöde. Tjänsten passar dig som trivs i ett tempo där noggrannhet, ansvarstagande och samarbetsförmåga värderas högt.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Mottagning, lossning och kontroll av inkommande gods
Plockning, packning och påfyllning enligt uppsatta rutiner
Körning av truckar och annan materialhanteringsutrustning beroende på behörighet
Kvalitetskontroller, märkning och rapportering av avvikelser
Upprätthålla ordning, säkerhet och god arbetsmiljö i lagret
Deltagande i förbättringsarbete för effektivare processer
Din erfarenhet
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är meriterande
Giltigt truckkort är meriterande beroende på arbetsuppgifter
Erfarenhet av att arbeta i team och följa rutiner samt instruktioner
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Arbetstider
Dagtid 7-16
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför bakgrundskontroll i samband med eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Du kan även se våra lediga tjänster på jobb.libera.se/jobs
Hälsningar från teamet på Libera Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131912-2118079". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
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632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Libera Jobbnummer
10013252