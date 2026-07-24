Extrajobba som lagermedarbetare i Brunna
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Extrajobba som lagermedarbetare i Brunna – Flexibelt jobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning
Vill du ha ett aktivt extrajobb där du får arbeta i ett högt tempo och bli en del av ett sammansvetsat team? Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Simplex söker nu engagerade lagermedarbetare till en av våra kunder i Brunna. Vi letar efter dig som vill arbeta extra vid behov och uppskattar ett varierande arbete inom lager och logistik.
Om rollen
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med den dagliga driften på lagret och bidra till att logistiken fungerar smidigt. Arbetsuppgifterna varierar och passar dig som trivs med ett praktiskt arbete där kvalitet och effektivitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Plock och pack av kundorder
Hantering av inkommande och utgående gods
Scanning och registrering av produkter
Lastning och lossning av leveranser
Truckkörning för dig som har truckkort
Bidra till en säker, ren och välorganiserad arbetsplats
Vi söker dig som
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Är ansvarsfull och har en god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Är flexibel och kan arbeta extra på vardagar vid behov
Har en positiv inställning och fungerar bra i team
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort A+B
B-körkortOm tjänsten
Anställningsform: Extrajobb vid behov
Arbetstider: Främst vardagar mellan kl. 07.00–16.00
Placering: Brunna
Start: Enligt överenskommelse eller omgående
Lön: Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10010676