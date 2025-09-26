Extrajobba som konsult på olika uppdrag
2025-09-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta extra som konsult vid behov hos våra olika kunder i Östersund. Som behovsanställd konsult hos KFX HR-partner får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag inom områden som reception, butik, administration, service och logistik. Uppdragen är flexibla och kan variera i längd, arbetstider och innehåll - vilket gör tjänsten perfekt för dig som exempelvis studerar, driver eget eller söker en flexibel sysselsättning.
Du blir en viktig resurs för våra kunder och hjälper till där behovet är som störst, ibland med kort varsel. Din vardag blir varierad och du får värdefull erfarenhet från flera olika branscher och arbetsplatser.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som konsult kan dina arbetsuppgifter inkludera, men är inte begränsade till:
• Bemanna receptioner och ge professionellt bemötande till besökare och anställda
• Utföra kassaarbete och kundservice i butiksmiljö
• Hantera enklare administrativa uppgifter som posthantering, bokningar och registrering
• Lagerhantering, plock och pack
• Vara ett allmänt stöd vid event, mässor eller tillfälliga projekt hos kund
Du arbetar självständigt men har alltid stöd från KFX HR-partner. Då uppdragen varierar är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetsmiljöer och trivs i en flexibel vardag.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som konsult ser vi att du är flexibel, ansvarstagande och har ett genuint intresse för service. Du behöver vara snabblärd och ha lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och miljöer. Då uppdragen ofta sker med kort varsel är det viktigt att du är punktlig, pålitlig och trygg i att arbeta självständigt. Du har ett professionellt bemötande och är en god kommunikatör som snabbt skapar förtroende både hos kollegor och kunder.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av serviceyrken, exempelvis reception, butik eller administration
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Viss datorvana och lätt att lära nya system
• Möjlighet att arbeta med kort varsel på varierande tider (vardagar, dagtid främst)
Tjänsten passar perfekt för dig som vill bygga på din erfarenhet, arbeta i en flexibel roll och få möjlighet att prova på olika typer av arbetsplatser.Övrig information
Tillträde: omgående
Omfattning: behovsanställning/extra vid behov
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Amanda Blomkvist på amanda.blomkvist@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
