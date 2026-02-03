Extrajobba som Hallvärd på Forsbergs i Stockholm!
Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna Visa alla butikssäljarjobb i Sollentuna
2026-02-03
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB i Sollentuna
, Stockholm
, Linköping
, Borlänge
, Karlstad
eller i hela Sverige
Visste du att varannan svensk kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn? Vår marknad har inte bara växt de senaste åren, vår kundgrupp har också breddats - och idag ser vi likväl pensionärer, småbarnsfamiljer eller inbitna golfare som våra kunder och under alla årstider. Vår bransch är i förändring och vi på Forsbergs Fritidscenter vill leda den utvecklingen. Är du redo att vara med?
Är du student eller pensionär och är på jakt efter ett riktigt roligt extrajobb? Eller vill du bara jobba lite extra och träffa härliga kunder och kollegor? Vi söker nu en positiv och driven Hallvärd till vår anläggning i Stockholm.
Tycker du om att arbeta med människor, är lösningsorienterad, drivs av ordning och reda samt att arbeta mot tydligt uppsatta mål? Då passar du in hos oss.
Som Hallvärd hos Forsbergs i Stockholm...
• är du en viktig del i Forsbergs möte med kund där du stöttar våra servicerådgivare, tekniker och säljare. Forsbergs säljer ett flertal varumärken och tillbehör inom fritidsfordon och vi gör det med stor professionalism, mångårig erfarenhet och personligt bemötande.
Som hallvärd hos oss ser du till att kunderna blir behjälpta på bästa sätt och att våra kundytor ser trevliga, säljande och inbjudande ut.
Då du arbetar både nära dina kollegor samt kunderna, förväntas du kunna kommunicera på ett bra sätt och vara handlingskraftig för att skapa effektiva processer och en förstklassig kundupplevelse oavsett om det handlar om att ta betalt i kassan, säkerställa att säljytorna är inbjudande och iordningställda, hjälpa en kund som bara vill titta/få information eller för den delen hjälpa en kund som behöver lösa ett problem.
Du förväntas ta eget ansvar i att säkerställa att du under arbetets gång ser till att hela tiden lära dig så att du har rätt kunskap och de verktyg du behöver för att representera Forsbergs på bästa sätt och bidra till att uppnå företagets mål och kundens förväntningar. Det finns väldigt mycket spännande i husvagn/husbils-världen och du blir aldrig fullärd!
Vi söker dig som...
• är nyfiken, handlingskraftig och serviceminded. Du är inte rädd för att ha flera bollar i luften samtidigt och du ser det som en självklarhet att hjälpa våra kunder och dina kollegor på bästa möjliga sätt med ett leende på läpparna och en positiv attityd. Du är noggrann och organiserad, tycker om att lära dig nya saker och söker ständiga förbättringar och effektiviseringar i vardagen. Ett affärsmässigt tänk och förmågan att se vad som behöver göras och hjälpa till där det behövs kommer naturligt för dig. Att hjälpa och guida våra kunder, hälsa och se alla som kommer in genom dörren samt säkerställa en fantastisk kundupplevelse i alla lägen är en självklarhet för dig.
Praktisk information om tjänsten:
Tjänsten är en deltidstjänst på ca 15%. Fokus ligger på att arbeta lördagar samt täcka upp under perioder med ökat behov. Under högsäsong (april - oktober) finns goda möjligheter att kunna gå upp i tid då vi har ett större behov under högsäsongen. Vi ser gärna att du kan arbeta hela juni, juli, augusti då det är under detta period vi har som störst behov.
Låter det som ett jobb för dig? Vi arbetar med löpande urval, sök därför redan idag!
För frågor om tjänsten, kontakta Jörgen Sjuls, på jorgen.sjuls@ffc.se
Varför Forsbergs Fritidscenter?
På Forsbergs lever vi våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. Vi hjälper varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi strax under 100 anställda och stolt del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt ett drogtest innan eventuellt avtal om anställning träffas, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7161514-1821653". Arbetsgivare Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
(org.nr 556431-7856), https://jobb.forsbergsfritidscenter.se
Bergkällavägen 22 (visa karta
)
192 79 SOLLENTUNA Arbetsplats
Forsbergs Fritidscenter Jobbnummer
9720664