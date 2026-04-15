Extrajobba som butiksmedarbetare på Sefina Pantbank i Jönköping!
Sefina Svensk Pantbelåning AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2026-04-15
Sefinas vision är att bli bäst i Europa på schyssta och enkla pantlån. Vi erbjuder våra kunder hållbar belåning utan att de riskerar att hamna i ekonomisk knipa, och vi ser att behovet av våra tjänster ökar i tider som dessa. Varje dag värderar och belånar vi guld, klockor och andra värdeföremål - därför bär våra butiksmedarbetare titeln pantlånare.
Varför välja Sefina Pantbank?
Hos oss får du möjligheten att göra verklig skillnad för våra kunder samtidigt som du utvecklas i en nytänkande och dynamisk arbetsmiljö. Våra värdeord - samarbete, flexibilitet och ansvar genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som pantlånare på Sefina är du en viktig del i vårt team och verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av värdering och belåning av värdeföremål såsom guld, smycken och konst. Du arbetar också med kundservice, försäljning och administration.
Utöver detta medverkar du i förberedelser inför auktioner, genomför inventeringar och deltar i olika utvecklingsprojekt. Arbetet är varierat och dynamiskt, och vi söker dig som vill vara en del av vår resa, bidra till nöjda kunder och vara en engagerad lagspelare som tillsammans med oss bidrar till en positiv arbetsmiljö. Som pantlånare är du Sefinas ansikte utåt. Du möter dagligen kunder, både digitalt och i butik, och hanterar deras värdeföremål med största ansvar, noggrannhet och säkerhet.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad - du brinner för kundmötet och strävar alltid efter hög kvalitet i varje kontakt.
Affärsorienterad - du har förståelse för affären och ser helheten i det vi gör.
Självgående - du har erfarenhet av butiksarbete och tar sig an nya uppgifter och system med lätthet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med värdeföremål och värdering.
Erfarenhet av roller där AML varit en naturlig del av arbetet.
För att arbeta i våra butiker krävs det att du har erfarenhet av och känner dig trygg med ensamarbete i butik. Du behöver även ha fyllt 18 år och ha en avslutad gymnasieexamen. Då kundservice är en central del av rollen är erfarenhet av att jobba i butik, bank eller liknande serviceyrken ett krav. Kassavana, god datorvana samt erfarenhet av Office-paketet är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, och ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Viktig information om rollen
Detta är en visstidsanställning där du får möjlighet att jobba extra i vår butik i Jönköping. Under våren får du en grundlig introduktion och upplärning, så att du är redo att bidra fullt ut under sommaren och hjälpa till att täcka upp under semestrar. Även efter sommaren kommer det finnas ett behov av extrapersonal.
Arbetstiden följer butikernas öppettider och innebär arbete dagtid som kvällar, helger och storhelger. Lönen sätts individuellt och baseras på erfarenhet och kompetens.
Vår rekryteringsprocess består av intervjuer, referenstagning och en bakgrundskontroll.
Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med på Sefinas fortsatta tillväxtresa samtidigt som du blir en del av vårt sammansvetsade team i Jönköping! Hos oss får du arbeta med unika föremål, utveckla din kompetens och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder utbildning, spännande karriärmöjligheter, attraktiva förmåner och härliga kollegor!
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivare: Sefina Svensk Pantbelåning AB
(org.nr 556011-8043), https://www.sefina.se/
Östra Storgatan 68 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING
Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag Kontakt
HR Generalist
Sofia Eriksson sofia.eriksson@sefina.se 0730890387
