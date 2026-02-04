Extrajobba som anläggningsarbetare hos Rambo
2026-02-04
Vill du bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt ha ett flexibelt extrajobb? Vi på Adecco söker nu anläggningsarbetare till vår behovspool för uppdrag hos Rambo AB - ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän. Uppdragen gäller vid tillfällig frånvaro av ordinarie personal samt semesterperioder, vilket gör rollen perfekt för dig som har en annan sysselsättning eller arbetar som F-skattare och vill ta extra pass vid behov.
Som anläggningsarbetare hos Rambo kan du komma att arbeta på någon av deras anläggningar eller återvinningscentraler i Lysekil, Munkedal, Sotenäs eller Tanum. Arbetsuppgifterna varierar beroende på placering, men kan bland annat innebära att:
• Hjälpa besökare att sortera rätt och svara på frågor om återvinning
• Hantera, lasta och sortera olika typer av avfall
• Bidra till att hålla anläggningen ren, säker och välorganiserad
Arbetstiderna är främst vardagar dagtid, men även vissa kvällar eller lördagar kan förekomma beroende på behov.Kvalifikationer
För att trivas i rollen tror vi att du har en praktisk läggning och gärna tidigare erfarenhet från arbete på återvinningscentral, anläggning eller liknande verksamhet.
Vi ser gärna att du har:
• B-körkort och tillgång till bil (krav)
• God svenska i tal och skrift
• God datorvana
• Erfarenhet av maskinkörning (truck, hjullastare eller grävmaskin) är meriterande
• Yrkesbevis är ett plus, men inget krav
Erfarenhet inom branschen samt om du arbetat i olika system inom en verksamhet ser vi som meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig, ordningsam och ansvarstagande. Du trivs med att ta i när det behövs och ser värdet i att bidra till en ren och säker arbetsmiljö. Eftersom arbetet innebär kontakt med besökare och kollegor uppskattar du att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och trevligt sätt.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb där du gör en viktig insats för miljön och samhället! Du blir anställd av Adecco och arbetar som konsult hos Rambo. Uppdraget startar vid årsskiftet, men urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning
Fast lön
