Extrajobba på ett stort lager i Kungsängen med uppstart senare i höst!
2025-08-29
Vi söker dig som antingen studerar eller har en annan sysselsättning på minst 50% långsiktigt och vill ha ett extraarbete i rollen som lagermedarbetare. Är du resultatinriktad, trivs i ett högt tempo och är van vid att arbeta fysiskt? Sök idag!
Vår kund är ett välkänt bolag som växer så det knakar. I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter inom någon av avdelningarna för orderpackning, orderplockning, ordermottagning samt returhantering. Du kommer att arbeta efter uppsatta mål, som därmed gör att arbetet genomförs i ett högt tempo, men med stor noggrannhet.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av StudentConsulting men jobba hos vår kund i Kungsängen. Tjänsten är på extra och du förväntas kunna arbeta 2-3 vardagar per vecka (söndagar kan förekomma). Arbetspassen kommer vara förlagda under följande tider:
05.55-14.40
14.50-23.35
För att vara aktuell för denna tjänst måste du uppfylla nedanstående krav.
• Anmärkningsfritt belastningsregister, kontroller kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning eller studier på minst 50 % och kan intyga detta.
• Kan arbeta minst 2-3 pass i veckan.
• Grundläggande kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.
• God fysisk form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspasset.
• Bo i närheten av Kungsängen och/eller kunna ta dig till och från området såväl tidiga mornar som sena kvällar.
Som person är du tävlingsinriktad, mån om att alltid uppnå uppsatta mål och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Du är flexibel och ställer upp med kort varsel. Det är meriterande om du tidigare jobbat på lager och har truckkort.
Uppstart kommer att ske under hösten.
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
