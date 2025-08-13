Extrajobba på boklager som orderplockare - Rosersberg
Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-08-13
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos vår kund i Rosersberg kommer din huvudsakliga arbetsuppgift att plocka och packa kundordrar med hjälp av en plockvagn och Pick by Voice system.
Arbetet är fysiskt aktivt och innebär att du står upp under hela ditt arbetspass. För att trivas i rollen som orderplockare tror vi därför att du uppskattar att få röra dig under arbetsdagen men även arbeta på ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Där du har lätt för att följa rutiner och inta instruktioner men också ha förmågan att ta egna intiativ när situationer kräver det.
I din roll kan du även komma att hantera andra uppgifter som förekommer på lagret. Därför ser vi gärna att du är en person som tar ansvar för helheten och har ett prestigelöst förhållningssätt till arbetsuppgifter.
Arbetstider och omfattningArbetet sker dagtid och under vardagar, med följande tider:
Måndag - torsdag: 08:00-17:00
Fredag: 07:30-16:15
Tjänsten är ett flexibelt extrajobb som passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du vill arbeta ungefär 3-5 dagar/vecka under högsäsong och mindre pass under lågsäsong.
Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka i samråd med ansvarig konsultchef - utifrån både dina möjligheter och kundens behov. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig med kort varsel, då arbetspassen ofta tillsätts snabbt. Därför söker vi dig som är flexibel och kan anpassa dig efter ett föränderligt schema. Blir du aktuell för tjänsten, startar den med 3 dagars obligatorisk introduktion. Inbokning sker ofta med kort varsel, vilket innebär att du kan få besked samma dag eller tidigt på morgonen.
Start för tjänsten är omgående.
Personliga egenskaperVi söker dig som:
Trivs att arbeta självständigt och tar eget ansvar
Kommer till arbetsplatsen med positiv energi och tar hand om sina kollegor
Kapabel att arbeta fysiskt då man arbetar ståendes och det förekommer lyft under hela arbetspasset
Är arbetsvillig och arbetsam
Flexibel, god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp.
Vikt kommer även att läggas vid dina personliga egenskaper
Krav Tjänsten kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), eget företag, deltidsanställning, pensionär eller att du är elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom säkerhetsgenomgångar, säkerhetsregler och arbetsplatsintroduktion sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Anställningsform
Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet vecka för vecka. Du ska ha möjlighet att arbeta två till tre dagar i veckan, främst måndag-fredag dagtid. Ditt schema kommer att bestå av såväl planerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om ossStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Johanna johanna.tapper.ext@jobandtalent.com Jobbnummer
9456666