Extrajobb vid behov i gymnasium och vuxenutbildning
2026-02-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vindeln
I Umeå kommun fyra gymnasieskolor samt vuxenutbildnng och SFI.
Här samverkar pedagoger och personal för utveckling och lärande. Det är här som ungdomar och vuxna utvecklar sina kunskaper och förmågor inför framtiden. Här utförs Sveriges viktigaste jobb - att skapa framtidstro bland unga och vuxna!
Utbildningsförvaltningen söker efter timvikarier till skolans verksamhetsområden som med kort varsel kan arbeta och stötta upp vid tillfällen då den ordinarie personalen inte finns till förfogande. Vi söker vikarier till gymnasium, vuxenutbildning och SFI.
Uppdraget som timvikarie
Utifrån dina förutsättningar och verksamheternas behov har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom våra verksamhetsområden. Du anger själv vilka dagar och tider du kan arbeta med hjälp av vårt digitala vikariehanteringssystem. Dina uppdrag kan variera mellan en och 14 dagar. Om din tillgänglighet matchas mot något av verksamheternas behov kommer en förfrågan om arbete och eventuell bokning skickas via SMS.
Ett arbete som vikarie ger goda erfarenheter och skapar förutsättningar för andra anställningar inom Umeå kommun.
Observera att ett extrajobb som vikarie inte garanterar någon sysselsättningsgrad och baseras på verksamheternas behov.
Om dig
Du trivs i en omväxlande arbetsmiljö, är flexibel och tar gärna egna initiativ. Med ett stort engagemang och fokus på ett gott bemötande samarbetar du väl med andra, är punktlig i ditt arbete och fungerar som en god förebild för skolornas elever. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din möjlighet att ta dig till verksamheter där det för tillfället finns stora vikariebehov.
Pågående eller avklarad ämneslärarutbildning
Erfarenhet av pedagogiskt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Möjlighet att arbeta minst fem pass/månad under en sexmånadersperiod
Giltigt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister
Meriterande
Fördjupade kunskaper inom praktiska eller teoretiska ämnen
Tillgänglig för att vikariera brett inom flera ämnesområden
Körkort och regelbunden tillgång till bil
Vad händer med din ansökan?
När du har lämnat in din ansökan till oss är du med i urvalet. Alla ansökningar hanteras i turordning, vilket medför att en viss handläggningstid kan uppstå. Om din profil stämmer överens med våra krav och verksamheternas behov kommer du att bli kallad till en intervju. Vi återkopplar till dig via e-post, håll därför utkik i din mejlkorg!
Vi har tagit bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället läggs stor vikt vid urvalsfrågorna. Vårt mål är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och ge dig en effektiv och positiv upplevelse när du söker jobb hos oss. Vänligen observera att vi enbart kommer behandla de ansökningar som innehåller ett CV.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/576". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kontakt
Ulrika Nilsson 090-165236 Jobbnummer
